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政大：發展AI課程30年 融合人文社會領域

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
政大應用數學系老師蔡炎龍開設「AI模組課程」，利用與生活息息相關的事情，帶領學生進行實作設計，一步步將AI融進生活。圖／政大提供
政大應用數學系老師蔡炎龍開設「AI模組課程」，利用與生活息息相關的事情，帶領學生進行實作設計，一步步將AI融進生活。圖／政大提供

國立政治大學自109學年度起，推出超過200堂橫跨文法商等九大領域的AI課程，累計超過1萬7000名學生參與。政大表示，該校發展AI相關課程已經30年，創新國際學院學生以AI結合時尚與商業行銷，AI中心團隊開發非侵入式癌症偵測系統，盼將AI知識與應用在政大校內普及，讓所有科系的學生都能接軌AI。

政大表示，AI需要以人為出發點，切入問題解決與發展願景，校長李蔡彥強調，政大在AI和永續上，絕對不會缺席。政大入學就有新生工作坊以「探索AI跨域應用與實作」為主題，由政大AI跨域微學程、AI應用學士學程及數位內容學程教師，引領新生踏上探索AI應用的起點。

政大表示，該校發展AI相關課程已經30年，從資訊科學系出發，透過與其他人文社會科學領域不斷融合、跨域合作，長成不同於理工科，屬於政大專有的AI發展樣態。如政大應用數學系副教授蔡炎龍開設AI模組課程，從基礎概念介紹、遷移式學習、對比學習到打造自己的Chat GPT，一步步將AI融進生活。

政大指出，創新國際學院的學生也以AI結合時尚與商業行銷，吸引知名百貨進行產學合作；傳播學院碩班學生開發「新編大學CP值統計」，透過學生的觀點建構相關資料庫，幫助高中生依照自身需求選擇理想大學；AI中心團隊帶領各領域的研究師生組成「政大醫學院」，開發非侵入式癌症偵測系統，以高達90%的敏感度領先全球。

政大在2021年成立資訊學院，包括「人工智慧應用學士學位學程」、「數位內容學位學程」、「社群網路與人智計算國際研究生博士學位學程（TIGP）」，以及「資訊安全碩士學位學程」；並在2023年設立「人工智慧跨域研究中心（AI中心）」，要將AI知識與應用在政大校內普及，讓所有科系的學生都能接軌AI。

政大 科系

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