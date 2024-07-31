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大學入學選填志願將登場 南一中、南二中辦講座「 精準上榜」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中今天針對分科測驗選填志願舉辦講座，協助學生精準選填志願，上理想學系。記者鄭惠仁／攝影
台南一中今天針對分科測驗選填志願舉辦講座，協助學生精準選填志願，上理想學系。記者鄭惠仁／攝影

大學入學分科測驗已寄發成績，明起8月1日至4日選填志願，為了讓學生掌握理想系組的落點，南一中、南二中今天都舉辦選填志願講座，南女中及家齊高中則是明天辦理，協助學生精準選填。有老師表示，AI風氣瀰漫下，電機、資工等相關學系必然競爭激烈，分數應會較去年高。

南二中今年有200多名學生考分科測驗，教務主任涂益郎根據學生的成績分析，有3/4學生成績達均標以上，前標的人數也明顯增加，其中考數甲學生中，有過半數70餘人均標以上；另，今年不少自然組學生跨考社會組，其中有100多人考歷史科，70多人都超過均標，若搭配得當，有利於志願的填選。今年應會有學測成績不理想拚分科測驗的學生，上台大機械等理想學系。

涂益郎說，由於均標、前標人數增加，後標人數減少，該校之前參加分科測驗學生中，後標會有4成，理想中的學系今年只有1/3。雖然學生的表現比去年好，但也顯示，想要進入理想中的學系，會更競爭。特別是輝達創辦人黃仁勳等帶起的AI風，資工、電機等相關系組將更為搶手，競爭勢必更激烈。但還是提醒學生不要一味跟風，要以興趣為主要考量。

台南二中今天下午針對分科測驗選填志願舉辦講座，協助學生精準選填志願。記者鄭惠仁／攝影
台南二中今天下午針對分科測驗選填志願舉辦講座，協助學生精準選填志願。記者鄭惠仁／攝影

分科測驗 填志願 多人

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