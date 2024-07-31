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網傳數甲非選沒算出答案也滿分 全教總籲大考中心說明

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導

113學年度分科測驗日前落幕，全教總今天表示，網路盛傳兩則數學甲考科非選擇題評分寬鬆，有考生沒算出答案也拿到滿分；為釐清分科測驗非選擇題評分公平原則，避免影響考生分發入學權益，大考中心應主動處理相關訊息的事實查核，並對外說明。

113學年度分科測驗數學甲考科的第16、17題為非選擇題，考生須寫出解題過程，但社群媒體「Threads」上有考生發文，自述「答案沒算出來，只列出積分的式子，教授給我滿分」、「定積分計算錯，平面有算出兩個c，但答案只寫1個，然後全對，謝謝大考中心」、「定積分答案算錯，教授給我滿分」。

依據大考中心7月26日公布的「113學年度分科測驗數學甲考科非選擇題評分原則」，非選擇題答題應清楚表達如何依據題設進行推論，並詳細說明解題過程，且得到正確答案，方可得到滿分。若能詳細說明解題過程，但未求出正確答案，會依據解題概念的完整性酌給部分分數。若未能依據正確題設進行推論，或詳細說明解題過程，則不予給分。若沒有解題過程、利用錯誤推論或使用不符合題設的數據作答，均不給分。

全教總說，網路盛傳之訊息未知真偽，但所指涉事項確實與數學甲之評分原則有所出入，為消除考生之疑慮，大考中心應主動進行事實查核，並對外說明。

113學年度分科測驗數學甲考科的第16、17題為非選擇題，考生須寫出解題過程。圖／取自大考中心
113學年度分科測驗數學甲考科的第16、17題為非選擇題，考生須寫出解題過程。圖／取自大考中心
社群媒體「Threads」上有考生發文，自述「答案沒算出來，只列出積分的式子，教授給我滿分」。圖／全教總提供
社群媒體「Threads」上有考生發文，自述「答案沒算出來，只列出積分的式子，教授給我滿分」。圖／全教總提供

全教總 分科測驗 網路

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