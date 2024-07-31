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大學分發入學3.7萬名額 8月1日登記志願上限100個

中央社／ 台北31日電
113學年大學分發入學，考生可於8月1日上午9時起上網登記志願，每人最多填100個，8月15日公布分發結果。本報資料照片
113學年大學分發入學，考生可於8月1日上午9時起上網登記志願，每人最多填100個，8月15日公布分發結果。本報資料照片

113學年大學分發入學管道總招生名額約3.7萬個，考生繳交登記費後，可於8月1日上午9時起上網登記志願，每人最多填100個，8月15日公布分發結果。

大學入學考試中心於7月29日公布113學年分科測驗成績，分科測驗成績可用來報名大學分發入學管道。

根據大學考試入學分發委員會新聞資料，113學年大學分發入學有61校、1839個系組參與招生，總招生名額3萬7264名（近3年最低），比112學年少5215名，減幅約12.3%；其中各招生管道回流到分發入學的名額總計1萬5426名，比112學年少4591名。

考分會推估，由於113學年分發入學總名額減少，但分科測驗4.2萬考生和112學年大致持平，推估113學年錄取率約95.9%，可能比112學年（96.14%）略低。

要報名分發入學管道的考生，須先繳交登記費再登記志願，登記費一般生新台幣220元、中低收入戶考生88元、低收入戶考生免繳費，臨櫃繳費將於8月2日下午3時30分截止，ATM或網路繳費於8月4日中午12時截止。

113學年大學分發入學共有160種採計組合（可參採分科測驗、學科能力測驗、術科測驗），最低的登記標準落在「英文、數學A、數學甲」及「英文、數學B、物理」這兩個採計組合，3科合計25級分就可登記。

完成登記費繳交的考生，可於8月1日上午9時至8月4日下午4時30分期間上網登記分發志願，每人至多可填100個志願，完成網路登記分發志願後，不得以任何理由取消、更改志願或退費，考生務必儲存或列印「分發志願表」作為完成登記分發志願的憑據，分發結果將於8月15日公告。

低收入戶 分科測驗 網路

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