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115學測 英文篇章結構題型改5選4
一一五學年度起，學測英文科篇章結構題型選項數從原本「四選四」改為「五選四」，今年升高二學生將適用新制。大考中心副主任岳修平昨指出，學測英文考試說明與參考試卷之後也將同步公告，提供師生參考。
岳修平昨日在大考中心說明會上宣布，歷經研議與多方討論溝通，已經教育部核定調整，一一五學年度學測篇章結構題型選項數設計由原本「四選四」改為「五選四」，一一一學年度學測考完後，為了提升測驗鑑別度就擬改為五選四，但因時間問題暫緩實施。
大考中心主任張新仁說，改為五選四後，學生若錯一題、未必會連動錯兩題，還會有得分機會，為增加考生得分機率做調整，而這也是以往指考出現過的題型設計。
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