快訊

令人困惑的比賽裁決：球迷亂入凸顯巴黎奧運足球賽組織問

越界捕魚？宜蘭蘇澳籍延繩釣漁船遭日查扣 8名船員被捕

微軟大當機慘痛教訓 業界學到昂貴的兩堂課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學分發入學名額較去年少5000人 3科25級分可填志願

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
加上回流名額後，台灣大學在分發入學管道尚有1475個名額，政治大學有1128個名額，成功大學有1390個名額，清華大學、陽明交通大學各有611個。本報資料照片
加上回流名額後，台灣大學在分發入學管道尚有1475個名額，政治大學有1128個名額，成功大學有1390個名額，清華大學、陽明交通大學各有611個。本報資料照片

大學分科測驗成績今天公布，大學考試入學分發委員會指出，今年共61校、1839個系組參與分發入學招生，名額3萬7264名，較去年減少5215人，減幅約12.3%。其中各招生管道回流名額總計1萬5426名，較去年減少4591人，大幅降低約22.9%。

大學考試入學分發委員會今日起在網站（https://www.uac.edu.tw）公布今年度招生名額（含回流名額）、採計組合成績人數累計表及最低登記標準，方便考生登記志願時參考。考生志願登記時間從8月1日上午9時起至8月4日下午4時30分止，逾期將無法受理。

考分會主任黃信復指出，本年度共61校、1839個系組參與分發入學招生，名額3萬7264名，較去年減少5215人，減幅約12.3%。其中各招生管道回流名額總計1萬5426名，較去年減少4591人，大幅降低約22.9%。由於分科測驗報名人數共4萬2141人與去年持平，但分發入學招生名額減少，錄取率估會較去年96.14%略低，粗估錄取率約95.9％。

根據考分會統計，加上回流名額後，台灣大學在分發入學管道尚有1475個名額，政治大學有1128個名額，成功大學有1390個名額，清華大學、陽明交通大學各有611個，台師大也尚有613個名額，考生可把握最後機會。

黃信復表示，113學年度分發規定與去年相同，校系採計組合較去年略為集中，共計160種。今年考分會以有報考該組合科目的考生成績累計，提供「高分往低分」及「低分往高分」兩種累計統計，方便考生評估自己成績於全國的百分比。

今年最低登記標準落在「英文、數A、數甲」及「英文、數B、物理」這兩個採計組合，均為3科合計25級分，達到該標準的考生就可參加登記，黃信復建議考生將100個志願填滿，爭取更多機會進入理想校系。

考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月2日（五）下午3時30分，之後僅能使用ATM繳費至8月4日（日）中午12時止，登記費一般生220元、中低收入戶88元、低收入戶免繳費。黃信復特別提醒，於8月2日（五）下午3時30分之後請勿至郵局臨櫃繳費，否則將因逾期而無法登記。

低收入戶 分科測驗

延伸閱讀

大學分科測驗成績公布 數甲、化學5標近3年新高

分科測驗成績上午9時公布 手機簡訊同步通知

國小開38招、大學畢業即可仍找嘸人 代理代課教師荒恐再現

分科測驗成績7月29日公布 8月1日起開放登記志願

相關新聞

大學分發入學名額較去年少5000人 3科25級分可填志願

大學分科測驗成績今天公布，大學考試入學分發委員會指出，今年共61校、1839個系組參與分發入學招生，名額3萬7264名，...

四技二專聯合登記分發入學 今起考生個別繳費

113學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，通過登記資格審查的考生，應於今天上午10時起至7月24日午夜12時繳費，...

考生注意！ 分科測驗明年加考數乙 參考試卷今天公告

因升大學部分商學院、管理學院參採要求，明年、114學年升大學分科測驗將加考「數學乙」。大考中心受託大學招聯會辦理入學考試...

沒前途？高三妹堅持「大學讀這系」遭學霸爸媽怒轟 內行人反曝：她很聰明

考完學測後，開始要煩惱的就是要讀的學校及科系，近日有一名網友的妹妹看到了錄取名單，表示想要去就讀政治大學阿拉伯語學系，沒想到爸媽聽完後瞬間發火，狂罵妹妹「偏偏選這個沒前途的」，但內行人卻大讚妹妹很聰明，還能拿到陽交大的學士學位。

大學重考生比例增？ 教育部長鄭英耀：人數實際上減少

大學重考生比例是否增加引發討論。教育部長鄭英耀指出，有關大學重考生比例增加的說法可能存在資訊誤解，實際上應該是減少的。

影／教長否認重考生變多 108課綱與跨領域降低重考生人數

根據近十年大考中心的數據顯示，台灣的重考比率未隨著大學錄取率逼近百分百而降低，反而逆勢增高。教育部長鄭英耀今天否認重考生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。