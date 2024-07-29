大學分發入學名額較去年少5000人 3科25級分可填志願

大學分科測驗成績今天公布，大學考試入學分發委員會指出，今年共61校、1839個系組參與分發入學招生，名額3萬7264名，較去年減少5215人，減幅約12.3%。其中各招生管道回流名額總計1萬5426名，較去年減少4591人，大幅降低約22.9%。

大學考試入學分發委員會今日起在網站（https://www.uac.edu.tw）公布今年度招生名額（含回流名額）、採計組合成績人數累計表及最低登記標準，方便考生登記志願時參考。考生志願登記時間從8月1日上午9時起至8月4日下午4時30分止，逾期將無法受理。

考分會主任黃信復指出，本年度共61校、1839個系組參與分發入學招生，名額3萬7264名，較去年減少5215人，減幅約12.3%。其中各招生管道回流名額總計1萬5426名，較去年減少4591人，大幅降低約22.9%。由於分科測驗報名人數共4萬2141人與去年持平，但分發入學招生名額減少，錄取率估會較去年96.14%略低，粗估錄取率約95.9％。

根據考分會統計，加上回流名額後，台灣大學在分發入學管道尚有1475個名額，政治大學有1128個名額，成功大學有1390個名額，清華大學、陽明交通大學各有611個，台師大也尚有613個名額，考生可把握最後機會。

黃信復表示，113學年度分發規定與去年相同，校系採計組合較去年略為集中，共計160種。今年考分會以有報考該組合科目的考生成績累計，提供「高分往低分」及「低分往高分」兩種累計統計，方便考生評估自己成績於全國的百分比。

今年最低登記標準落在「英文、數A、數甲」及「英文、數B、物理」這兩個採計組合，均為3科合計25級分，達到該標準的考生就可參加登記，黃信復建議考生將100個志願填滿，爭取更多機會進入理想校系。

考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月2日（五）下午3時30分，之後僅能使用ATM繳費至8月4日（日）中午12時止，登記費一般生220元、中低收入戶88元、低收入戶免繳費。黃信復特別提醒，於8月2日（五）下午3時30分之後請勿至郵局臨櫃繳費，否則將因逾期而無法登記。