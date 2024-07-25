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凱米颱風影響 專科學力鑑定考試報名延長到26日

中央社／ 台北25日電

受到凱米颱風影響，教育部今天表示，113年度自學進修專科學校學力鑑定考試的網路登錄後通訊報名，原訂今天截止，將延長到明天（7月26日），以郵戳為憑。

學力鑑定考試是讓失學國民自修、或是自學學生透過測驗，取得相當於各學校教育階段畢業程度的學力，進而提升社會競爭力，或是用於後續工作及升學需求。

113年度自學進修專科學校學力鑑定考試報名作業，原訂7月11日到25日受理網路登錄後通訊報名。因凱米颱風來襲、多個縣市停班停課，教育部宣布截止延長到26日下午5時止。

教育部表示，請考生務必於截止時間前，將繳費收據、報名表件及相關證明文件等資料，以限時掛號寄出，以郵戳為憑，逾期不受理。

凱米颱風 教育部 網路

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