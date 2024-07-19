四技二專聯合登記分發入學 今起考生個別繳費
113學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，通過登記資格審查的考生，應於今天上午10時起至7月24日午夜12時繳費，逾時不受理。技專招聯會提醒考生，本次招生為113學年度四技二專日間部最後入學管道，請考生把握入學機會，盡早完成繳費。
技專招聯會表示，通過登記資格審查之考生，於規定繳費時間內完成繳費2小時後，可上網查詢繳費狀態；另無論辦理集體或個別繳費考生（包含免繳費之低收入戶考生），均須於繳費期間內查詢繳費狀態，考生皆須確認繳費成功，才可於7月29日下午3時起上網查詢實際招生名額、7月30日上午10時起，查詢各招生群（類）別的校系科（組）、學程考科成績權重組合人數累計表及個人總成績；另達到最低登記標準之考生，再於7月30日上午10時起至8月2日下午5時，上網選填登記志願。考生可選填登記志願之所屬群（類）別須與報考統一入學測驗之群（類）別相同，志願總數最多可選填199個為限。
技專招聯會說，113學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，共計69校2364系科（組）、學程參與招生，預定提供1萬9600名招生名額，實際招生名額將於7月29日公布。欲報名之考生，務必詳閱113學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生簡章，並隨時上網查詢最新消息， https://www.jctv.ntut.edu.tw/union42/ 。技專校院招生委員會聯合會洽詢電話：02-2772-5333。
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