四技二專聯合登記分發入學 今起考生個別繳費

考完學測後，開始要煩惱的就是要讀的學校及科系，近日有一名網友的妹妹看到了錄取名單，表示想要去就讀政治大學阿拉伯語學系，沒想到爸媽聽完後瞬間發火，狂罵妹妹「偏偏選這個沒前途的」，但內行人卻大讚妹妹很聰明，還能拿到陽交大的學士學位。

2024-07-04 14:17