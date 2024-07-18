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考生注意！ 分科測驗明年加考數乙 參考試卷今天公告

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今年分科測驗方落幕，明年招生已蓄勢待發，大考中心今天公告明年數乙參考試卷。本報資料照片
今年分科測驗方落幕，明年招生已蓄勢待發，大考中心今天公告明年數乙參考試卷。本報資料照片

因升大學部分商學院、管理學院參採要求，明年、114學年升大學分科測驗將加考「數學乙」。大考中心受託大學招聯會辦理入學考試，大考中心表示，即日起公告「114學年度起適用分科測驗數學乙考科參考試卷」，參考試卷共兩份，公告內容包括整卷試題、答題卷、參考答案、試題解析等。

大考中心表示，以分科測驗數學試卷架構編制不同題型、配置兩份試卷，兩卷試題不同，公告內容包括整卷試題、答題卷、參考答案、試題解析。參考試卷呈現數乙未來命題方向、組卷架構、答題卷設計、參考答案等可能面貌，可讓考生作練習參考，又參考試題除了原創題外，也採用或修改歷年考題或研究用試題。

分科測驗考試命題依據高中課程綱要，目前依據108學年度起實施「十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中 等學校－數學領域」。

為了使參考試卷貼近教學與學生學習，大考中心說，完成參考試卷初稿後，除了進行研究用測試了解學生作答情形，也辦理小型諮詢會議與全國分區諮詢會議，邀請大學教授與高中教師提供意見，經統整各方意見後校對、定稿。

考生可至大考中心網站「分科測驗專區」、「參考試卷」一項，點選「114學年度起適用之分科測驗數學考科考試說明與參考試卷」閱覽數乙參考試卷。又114學年分科測驗數學乙考科考試日程安排，屆時考生可參閱將於今年8月6日公告的114學年度考試簡章。

分科測驗 數乙 試卷

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