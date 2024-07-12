113分科化學／實驗概念巧妙入題、重推理少背誦 師讚「出得漂亮」：難易適中

113升大學分科測驗今天登場，上午第二節考化學科，北市教師解題團評析今年化學屬「難易適中」、較去年簡單，課綱中的化學實驗雖未直白出題，但實則隱含在試題內，且部分試題難度高，要求考生運用多個概念才能迎刃而解，可謂「出得漂亮」。

建國中學教師趙君傑表示，今年考題跨章節概念多，計算題數則適中，但如第8、13題還需要耐心計算；試題考驗學生推理分析能力，無過度強調背誦的試題。又今年化學科也持續融入生活，如臭氧層破壞、碳捕捉技術、藥物化學和食品科學等，學生須持續關注生活周遭和化學有關的議題。

趙君傑也說，課綱中的化學實驗今年並沒有明確考出，但如酸鹼滴定、比色法、鏡反應、溶氧量測定等實驗概念則隱含在考題中，鼓勵教師帶領實驗操作，也鼓勵學生持續關注實驗分析。

北一女中教師江慧玉表示，如今年16題乍看下像比色法實驗，但卻是將比色法與化學平衡結合，如實驗一考驗學生對溶液顏色的認知；實驗二談到搖晃試管後紅色褪去、白色沉澱增加，考生便要想到過程中的化學平衡移動。該題要求學生根據三個實踐步驟推理、佐證，題目創新且出得漂亮。

趙君傑也說，以16題為例，程度好的學生看到化學現象後多會開始思考背後原因，之後需再搭配第二個實驗的結果和現象，回頭檢視假設原因中何者合理、何者則必須被排除，考生不只要結合多個概念才能解題，還需要不停搜尋、排除。

闈場內教師評析，今年化學科試題以化學反應式、圖形、表格等多元形式呈現，約有33%試題需計算，但為了降低考生作答負擔，需要計算的題目也先給予簡要的數字，可簡化計算過程。

闈內教師指出，今年也包括結合兩種以上概念才能判讀的難題，如第8題需判斷沉澱與否、沉澱物為何，需要使用溶解度、同離子效應等概念，且還需計算能力；16題則被試考生評定為難度極高，要將題幹敘述現象加以推論並轉換成化學式，還要比較不同實驗條件下彼此條件關係。

闈場內試考生則表示，今年試卷相較於歷屆試題推理成份較多，已少見純記憶性題目。又混合題4個題組出題方式皆新穎，如22至24題結合生質柴油議題，討論製備過程；25題則由文字描述物質特性，判斷未知的反應物和產物。