113分科測驗首日決戰理組 考前重要事項一次看

113升大學分科測驗於今、明兩天登場，約4.2萬人報考，首日考物理、化學、數學甲與生物，其中又以數學甲2.6萬人選考，佔總報名人數63%為所有科目之冠。大考中心提醒考生，務必攜帶身分證或有照片的健保卡等應試有效證件。

大考中心統計，今年4.2萬名考生編配於29個考區，41個分區，1271個試場。首日應考科目中以數甲2.6萬人選考為最多，化學、物理科也各別約有2.3萬人報考，生物科歷來報考人數均最少，今年約1.5萬人。

大考中心指出，應試有效證件包括國民身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。健保卡需要有照片才是有效證件；學生證無論有沒有照片，都是「無效證件」。

若學生忘記攜帶有效證件，大考中心也表示，考生若於身分查驗時間，未持應試有效證件正本供監試人員查驗，經監試人員查核並確認是考生本人，仍會准予應試。但若未依簡章規定，在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達考分區試務辦公室或試場，將送請考試委員會依違規處理辦法審議並扣減成績。

此外，台大註冊組組長李宏森也提醒考生，每年手機於試場響起都是違規大宗，也建議考生手機應完全關機，避免鬧鐘響起或發出震動聲，開啟飛航模式或設定為靜音均非完全關機；也建議配戴傳統指針型手錶應試，避免發出聲響。

另外，李宏森也表示，考試開始鈴響起後考生務必於答題卷上簽名；考試結束鈴聲響畢後則停止作答，經勸仍繼續作答者則會被連續扣分，請考生務必留意。