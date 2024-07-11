分科測驗明登場 4.2萬人報考 今天下午2時開放看考場

113學年升大學「分科測驗」考試，明天、周六登場，今年約4.2萬人報考。大考中心日前已公布分科測驗試場分配表及考試地點，並刊登於大考中心網站「分科測驗試務專區」考試訊息，供考生查覽。今天下午2時至4時起，則依照慣例開放考生看考場。

大考中心統計113學年度分科測驗各考科選考人數與百分比，今年包括集體報名3萬6106人，個別報名則有6032人，上述考生編配於29個考區，41個分區，1271個試場。

大考中心指出，請考生務必至大考中心網站（ https://www.ceec.edu.tw ）分科測驗「試務專區」上網查詢個人應考資訊，包括應試號碼、確切考試地點等資訊。

依往例考前一日開放考生看試場。大考中心也表示，今天下午2時至4時間，無論考生實際應考日程，要查看試場及座位均於規定時間內前往查看，其餘時間不開放。各考試地點「試場平面圖」亦可至本會大考中心網站分科測驗專區考試訊息查覽。

大考中心統計也指出，今年2萬6575名考生選考數學甲，占總報名人數百分比63.07%為所有科目之冠；其次則為化學科，共計2萬3709人報考，占比56.27%；再者則為物理科，共計2萬3135報考，占比54.90%。