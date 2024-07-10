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理工科戰場 分科測驗 逾6成選考數甲

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

大學分科測驗將於周五登場，大考中心統計，今年分科測驗總計四萬二一三八人報考，和去年相當，其中又以選考三科的考生最多，占比近五成；數學甲最多人選考，高達二點六萬多人，其次則為化學、物理科。教團分析，從選考情形來看，理組學生競爭激烈，志在文學院、外語學院的考生則有望進入更理想的校系

大考中心指出，今年共計二萬六五七三名考生選考數學甲，占總報名人數百分之六十三，為所有科目之冠；其次為化學科，共計二萬三七○九人，占比百分之五十六，物理科二萬三一三五人，占比百分之五十四。

若以傳統社會組為例，高中文法、商管班群相關領域中則以公民與社會科二萬一一四七人選考最多，占比百分之五十，歷史科二萬○卅一人居次，占比百分之四十七，地理則有一萬七七五○人，占比百分之四十二。另外，生物科歷來均為選考人數最少的科目，今年總計一萬五四八一人，占比百分之卅六。

大考中心也分析今年考生整體選考科目數，以選考三科的考生最多，約二萬人，占比百分之四十八，也有一點三萬人選考四科，占比百分之卅一。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉指出，分科測驗考生約僅三成屬傳統社會組，其他多為自然組。社會組如文法、商管班群考生多選考歷史、公民，屆時可填選商學院或管理學院科系；而公民報考人數達五成，有不少自然組理工、醫護班群學生跨考，希望角逐商學院。

魏佳卉說，分科測驗多屬理組學生的戰場，競爭激烈；若是志在文學院、外語學院，因競爭人數少，加上申請入學回流名額，有望參與分科測驗後透過分發入學進入更理想的校系。

大考中心提醒，分科測驗試場分配表及考試地點，已刊登於大考中心網站「分科測驗試務專區」考試訊息，明天下午二時至四時，開放考生查看考場。

分科測驗 多人

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