沒前途？高三妹堅持「大學讀這系」遭學霸爸媽怒轟 內行人反曝：她很聰明

考完學測後，開始要煩惱的就是要讀的學校及科系，近日有一名網友的妹妹看到了錄取名單，表示想要去就讀政治大學阿拉伯語學系，沒想到爸媽聽完後瞬間發火，狂罵妹妹「偏偏選這個沒前途的」，但內行人卻大讚妹妹很聰明，還能一舉拿到陽交大的學士學位。

一名網友在Dcard發文指出，升學過程中，很多家長會以小孩的興趣志向為主，但是家中爸爸是東京工業大學、媽媽則是陽明大學，都是學霸，因此對於學業成績極高度干涉要求，也非常強勢。

高三的妹妹除了台師大的英語系其他都有正取，並表示想去就讀政大的阿語系，但爸媽聽完後瞬間發火，原PO表示從沒看到爸媽這麼生氣過，還狂罵妹妹「偏偏選這個沒有前途的」，甚至撂狠話要她7月再考一次，如果堅持讀阿語系，「一毛錢都不會給妳」，所有事情都自己看著辦。

原PO表示不知道怎麼安慰妹妹，事後也有詢問爸媽原因，爸媽是認為沒前途，以後會有AI可以取代翻譯，阿語系就算學四年，也不可能精通，還不如去讀別的科系，原PO聽完也相當傷腦筋，想問網友「到底該怎麼說服調節我爸媽接受我妹的意願？」

不少人都支持爸媽的看法，紛紛留言「我覺得你爸媽說的沒錯」、「這次支持你爸媽」、「純文的出路就是長那樣，什麼語都一樣，既然爸媽不想出錢給她讀，硬要念就請對自己負責」、「如果是17歲的我會100%支持你妹，但現在我25歲了，我支持你爸媽」。

但也有人認為，「阿語哪有沒前途，只是要辛苦一點，以前我姨丈就是讀阿語的，30多歲考上外交官，還沒50歲就退休，現在月領80K」、「你父母要應該要尊重孩子的選擇，會阿語非常吃香」、「認識幾個阿語系的朋友，其實阿語系出路還不錯」。

還有內行人指出，「聰明的妹妹，政大跟台大一樣，是全國唯四可以，雙主修後原系不修，以新加修學系畢業的大學。這就是所謂的『變相轉系』，所有的雙主修名額=轉系名額，這四所大學，轉系都相對容易，再者，政大可以在台聯大裡跨校選課、輔系、雙主修，拿到陽交大的學士學位，把這些資訊跟父母分享，選政大多一個管道從原系轉出的」。