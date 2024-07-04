影／教長否認重考生變多 108課綱與跨領域降低重考生人數
根據近十年大考中心的數據顯示，台灣的重考比率未隨著大學錄取率逼近百分百而降低，反而逆勢增高。教育部長鄭英耀今天否認重考生變多，反而認為108課綱與大學培育跨領域人才環境反而降低重考生人數。
鄭英耀表示，重考生在過去的學測約維持在10%，過去指考約占25%，108課綱以後約占13%-14%，所以重考人數是在降低，加上高中職學生適性選科系，以及大學提供跨領域學習，培育更多的斜槓人才，所以重考生的比例是在降低。
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