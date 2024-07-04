聽新聞
test
0:00 / 0:00

清大主導招聯會近10年 入學風貌丕變

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
2015年招聯會首易主國立清華大學，逐步從申請、分發入學並進，轉變為側重申請入學管道。圖／清大提供
2015年招聯會首易主國立清華大學，逐步從申請、分發入學並進，轉變為側重申請入學管道。圖／清大提供

闊別近十年，大學招聯會召集學校重回台大，實際上，二○一五年招聯會首易主清華大學，清大當年秉持推動多元入學經驗，逐步從申請、分發並進，轉變為側重申請入學管道。

學界評析，清大接手招聯會後的策略形同和台大搶學生、踩到台大利益，也讓部分教育界人士至今仍無法諒解。

一名招聯會常委學校高層指出，當年升學制度側重分發入學，學生憑成績，填志願都是從台大開始向下填，「後面學校都在撿台大剩的」。

清大接手後，改側重申請入學，名額占比得以提升，各校招生提前至申請階段競爭，也讓台大以降的學校有機會選到理想學生，自此招生不再是台大贏面最大，台大校內也有異音，如理、工學院多是電資學院備胎，「能提早搶學生，何樂而不為」。

台大前註冊組主任洪泰雄表示，根據研究，申請入學名額占比應以三成為限，不應該放太多，否則會失去申請入學的意義。各校積極招生、保障入學生品質天經地義，但扭曲各招生管道名額分配，如極大化繁星或申請入學，藉此降低分發入學名額，則形同走火入魔。

洪泰雄談到，近年申請入學學科參採五選四制度，甚至二階甄選讓學系以校園參訪、學系介紹納入部分評分，說是開放彈性，實則是執行不當，但也評估制度已運行多年難再改變，建議台大接棒後要再花心思思考，確保考生素質。

台大 清大 申請入學

延伸閱讀

清大曾掌招聯會 與台大釀數年恩怨

獨／掌舵大學招生入學 闊別近十年大學招聯會重回台大

清大驚見「留島不留人」敏感標語 網友不滿：可以回祖國

彰化超夯明星國中超額168人 校方退畢業證書引家長不滿

相關新聞

獨／掌舵大學招生入學 闊別近十年大學招聯會重回台大

執掌招生入學的大學招生聯合委員會第9屆常務委員任期將於本月底屆滿，日前已展開第10屆常務委員投票，選出國立台灣大學任第1...

清大曾掌招聯會 與台大釀數年恩怨

闊別近十年，大學招聯會召集學校重回國立台灣大學。2015年招聯會首易主國立清華大學，清大當年秉持推動多元入學經驗，逐步從...

大學招聯會月底交棒 重回台大掌舵

執掌招生策略的大學招生聯合委員會第九屆常務委員任期將於本月底屆滿，日前展開第十屆常務委員投票，選出台大出任第十屆召集學校...

清大主導招聯會近10年 入學風貌丕變

闊別近十年，大學招聯會召集學校重回台大，實際上，二○一五年招聯會首易主清華大學，清大當年秉持推動多元入學經驗，逐步從申請...

拚頂大、醫學系不是夢！全台十大熱門重考班揭曉

台灣正處於少子化時代，因為孩子生得少，父母自然會更願意投入資源栽培孩子，特別是在升大學的人生黃金階段，如果小孩可以考進理想大學、夢想科系，等於為未來職場發展搶佔領先優勢...

大體老師捨身奉獻 高醫大辦感恩大會學生列隊致敬

大體解剖學實驗是醫學生成長路途上，不可或缺的一門課程，高雄醫學大學26日舉辦人體暨器官捐贈感恩大會，今年有19位大體老師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。