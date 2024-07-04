大學招聯會月底交棒 重回台大掌舵

執掌招生策略的大學招生聯合委員會第九屆常務委員任期將於本月底屆滿，日前展開第十屆常務委員投票，選出台大出任第十屆召集學校，由校長陳文章擔任召集人。陳文章表示，分科測驗是否納入國文、英文，以及申請入學篩選倍率是否異動等，都將待上任後與會員學校討論。

配合教改後多元入學上路，依大學法可由各校組成聯合會統籌、協調聯合招生事宜。本報掌握，招聯會日前召開常委選舉，選出台大擔任第十屆召集學校，新任常委學校包括台大在內共十所學校續任、五所新任，也是闊別近十年後招聯會再度回歸台大。

陳文章表示，上任後將檢視申請入學等各升學管道名額占比；再者，過去有部分學校曾試行放寬申請入學三倍篩選倍率，現在也有學系以二點五倍運作，三倍天花板是否放寬，之後都會再討論。

近年教育團體倡議應於分科測驗加考國文、英文。對此，陳文章說，確實有聽見民間的聲音，一一四升大學分科測驗已加考數學乙，是否再加入國、英，可同步討論，也希望能精進制度，讓大學都招到理想的學生。陳文章強調，招聯會採合議制，最終都要視會員學校意見而定，也會和教育部同步討論。

全教總高中職主委林金財表示，過去台大招生策略都是全科導向、想收樣樣好的學生，但評估台大今年接棒後，仍會秉持現行多元入學制度和精神，且因應時代不應再走回頭路，不會也不應以台大需求為本位。

他也建議，申請入學三倍率，適度放寬為三點五倍，應能緩解學系重榜競合的問題。