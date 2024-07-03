獨／掌舵大學招生入學 闊別近十年大學招聯會重回台大

執掌招生入學的大學招生聯合委員會第9屆常務委員任期將於本月底屆滿，日前已展開第10屆常務委員投票，選出國立台灣大學任第10屆召集學校，依章程規定由校長陳文章擔任召集人。陳文章表示，分科測驗納入國文、英文與申請入學篩選倍率是否異動，上任後都將與會員學校討論。

配合當年教改後多元入學上路，依大學法可由各校組成聯合會統籌、協調聯合招生事宜，並報教育部同意。過去召集學校均由台大擔任，2015年首度改由國立清華大學接任，2021年再由國立中央大學接棒。

本報掌握，招聯會日前召開常委選舉，選出台大擔任第10屆召集學校，新任常委學校包括台大在內共10所學校續任、五所新任，也是闊別近10年後招聯會再度回歸台大。招聯會表示，台大當選第10屆召集學校，今年8月1日上任。

校長陳文章指出，上任後將檢視申請入學等各升學管道名額佔比，再者，過去部分學校曾試行放寬申請入學三倍篩選倍率，現在也有學系以2.5倍運作，三倍天花板是否放寬，可再與會員學校討論。

又近年教育團體倡議應於分科測驗加考國文、英文，陳文章也談到，近期招聯會會議上無公開討論，但確實有聽見民間的聲音，反映希望給學生第二次機會，又114升大學分科測驗已加考數學乙，是否再加入國英當然可同步討論，也望精進制度，讓大學都招到理想的學生。

整體而言，陳文章談到，仍希望整體考招維持穩定，避免異動頻繁考生無所適從。又招聯會採合議制，最終都要視會員意見而定，也會和教育部同步討論。預計七月底與中央大學完成交接，屆時執行秘書將由台大教務長王泓仁擔任。

全教總高中職主委林金財表示，過去台大招生策略都是全科導向、想收樣樣好的學生，但評估台大今年接棒後，仍會秉持現行多元入學制度和精神，且因應時代不應再走回頭路，不會也不應再以台大需求為本位。