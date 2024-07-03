四技二專技優甄審提供逾4千名額 即日起開放填志願

技專校院招生委員會聯合會今天表示，113學年四技二專技優甄審入學管道學校已於六月底公布正取生、備取生名單，即日起至7月5日傍晚17時開放登記就讀志願序。

四技二專技優甄審入學招生參採考生高中階段學習歷程資料，各甄審學校已於6月27日前、依照各校規定公告正取生與備取生名單，考生應自行至報名的甄審學校網站查詢，或至四技二專聯合甄選委員會網站查詢，不另寄書面通知。

技專校院招生委員會聯合會王錫福主任提醒考生，不論正取、備取一個或多個校系科、學程的考生，均須於7月3日上午10時起至7月5日下午17止，上網登記就讀志願序並確定送出，經電腦統一分發錄取後，始可取得入學資格；於規定時間內未上網登記就讀志願序，或雖有上網登記就讀志願序但僅暫存未「確定送出」者，均以未登記論，即喪失網路登記資格與分發機會。

113學年度四技二專技優甄審入學招生，計70所科技校院及大學參與招生，提供1217系科組、學程，4646名招生名額。113學年度報名人數計7236人。

聯合會依各甄審學校正取生與備取生名單及考生所登記就讀志願序進行統一分發，每一位考生最多分發錄取一個校系科組、學程。統一分發結果將於7月9日上午10時起公告，考生可由四技二專聯合甄選委員會網站查詢統一分發結果，不另寄發書面通知。

獲分發錄取生須自行至錄取學校網站查詢辦理報到資訊，分發錄取生務必依所錄取學校規定時間及方式完成報到手續。