拚頂大、醫學系不是夢！全台十大熱門重考班揭曉

怎麼考上台大、醫科？

台灣正處於少子化時代，因為孩子生得少，父母自然會更願意投入資源栽培孩子，特別是在升大學的人生黃金階段，如果小孩可以考進理想大學、夢想科系，等於為未來職場發展搶佔領先優勢。根據yes123求職網的調查，有41.3%的企業坦言，如果求職的新鮮人，屬於「頂大等級」畢業學歷，其實「會提高」錄取意願。因此不少人大學考差了，加上因為轉學考以及轉系考名額較少的情況下，會報名重考班。

補習街南陽街上的重考班是許多考生首選，其中台北儒林主打幫助學生進台大、唸醫科，提出「學測自然組重考班保證考上醫科、台大校系，學測社會組重考班保證考上台大、政大、北大校系」的必勝目標。今天《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點全台十大熱門重考班，哪些補習班備受網友討論，能幫助你擠進頂尖大學窄門？

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No.1 台北儒林

台北儒林升大學補習班創立於民國72年，由周明（德）老師帶領一群優秀師資，以「培育未來精英」的理念經營，主打幫助學生進台大、唸醫科，除了實體班也有線上教室，包含錄播以及直播課程。台北儒林以創新求變的精神，順應每一次的招生變動、教材課綱與命題的改變，歷年的放榜成績單相當亮眼，最新113年申請入學名單，有93位學生錄取醫科，有網友表示，「儒林真的是最厲害的」、「去年就叫你報了，現在後悔了吧」。

儒林最新學測重考班將於8月13日開課，簽約保證考上醫科、台大，否則全額退費，並於網站公布歷年保證醫科重考班錄取醫科比例，去年重考班共232人簽約保證考取醫科，其中186人錄取，112年醫科錄取比例高達80%。

image source: 翻攝自台北儒林升大學補習班FB

No.2 志光數位學院

志光教育科技集團以「效率、創新、熱誠、共榮」為經營理念，於民國90年創立志光數位學院，將課程數位化，使無法固定到補習班上課的考生能夠彈性運用時間備考，全國有近80個教學據點以及5個出版社，幫助學生升學或是考公職。志光數位學院的重考班提供到班學習、雲端複習以及App提問服務，學生能選到校專注學習，或是彈性安排雲端上課時間。此外，志光數位學院還有AI測驗評量系統，不定期線上派發考卷，自動記錄學生作答情況。

近年來人工智慧（AI）崛起，志光教育科技集團母公司智基科技的股價引起臉書社團網友熱議，有網友表示，「收藏觀察起來」、「AI 概念股」。針對前往志光數位學院補習效果，有網友表示，「老師有系統地整理重點，釐清重要觀念」、「師資專業，人員親切」。

No.3 得勝者

得勝者創立於民國98年，以「Student-centered education」為核心理念，從學生的需求為思考出發點，協助學生成為一個自我學習管理者，提供夢想升學顧問團、衝刺魔鬼營等服務。其中重考班分為再戰超醫班、再戰醫科班以及再戰台財法班，超醫班有別於醫科班在數學跟自然方面的安排，採取節奏較快的課程規劃，提供原本數學及自然就有一定程度的學生們，更為合適的課程進度。

113學年度學測自然科首次出現探究實作類考題，對此，得勝者的老師認為，學生幾乎沒練習過這樣的題目，擔心會讓「老師被打臉，學生被羞辱」，這段發言引起網友抨擊，「這樣出題才好啊，不然學生只會死背」、「老師跟學生都那麼脆弱喔」。針對報名得勝者重考班的感想，有網友表示，「筱明老師和劉主任用他們的方式，讓我穩定且持續的進步」。

No.4 台大明明

老台大補習班成立於民國61年，因曾歷經大環境改變，營運一度陷入低潮，創辦人之一的許益謙交棒給老師李俊德經營，而李俊德接手後逆轉劣勢，才有如今規模。台大明明的重考班主打「自選」，科目、師資、方式以及學費都自選，除了提供一般課程，還有行政輔導、聯合模擬考以及落點分析等服務。

台大明明多年使用「台大」為補習班名稱，讓「國立台灣大學」憤而提告，認為其長期以台大為名招攬生意侵權，結果法院判決台大勝訴，台大明明要賠償台大623萬元，全案仍可上訴。有網友表示，「台大牛肉麵，小心」、「人家用台大，又不是用台灣大學」、「有多少人看到台大補習班會認為是國立台灣大學開的？」。對於台大明明重考班開放報名，有網友表示，「再給自己一個台大法律的機會」、「溫暖的家」。

image source: 翻攝自私立台大文理補習班FB

No.5 文城

文城補習班成立於民國58年，強調分班教學，堅持每班80人以下，維持教學品質的精緻化。同時配合教育部「就近入學」政策，耗費鉅資成立「在地分校」，在雙北地區已建置近20所分校，希望幫助孩子們在離家近的地方，也能獲得市中心大型補習班的教育資源。重考班分為醫科保證班以及學測頂大班，其中醫科保證班簽約保證考取醫科可領高額獎金，並提供醫科學長姐一對一輔導。

Dcard有網友分享在文城重考班的經驗，從原因、環境、資源以及成果分述，並指出「文城小班制而且會收手機，導師也蠻嚴的」，有網友留言表示，「文城醫資班上岸+1」、「文城的輔導老師制度完善」、「加入文城，夢想達成」。

image source: 翻攝自文城補習班FB

No.6 TKB甄戰一點通

TKB台灣知識庫以「傳道、授業、解惑」為使命，全方位整合實體與虛擬通路，以打造有教無類的文化教育第一品牌為願景。旗下品牌「甄戰一點通」重考班分為兩種，分別是上榜頂大方案以及直通醫科方案，提供線上課程，後台追蹤學習紀錄，針對學員個別狀況安排讀書計劃。此外，重考班包含數位學習App可線上解題、批改作文以及影音題庫App，提供歷屆大考試題題庫，搭配名師影音解析，另外也有學習顧問解答考前讀書方法、考後落點、升大學前準備等升學資訊。

Dcard有網友提問「直接買TKB雲端課程會很盤嗎？」有人留言表示，「有考上都不覺得盤，沒上花再少還是覺得怪怪的」、「因為是雲端，如果沒特別有毅力真的看不完」，另外有人認為，「師資超讚，課程詳細」、「感謝最強師資的教學」。

No.7 高明一對一

高明一對一補習班於民國81年創立，主打一對一小班教學，民國91年再首創一對一4人班教學法，突破傳統補習班的教學方式，發展出不同班種，包含全科班、台商子女以及重考班。高明專業團隊提供客製化課程，無論何種程度、時間點皆可報名重考班別，也有單科重考班服務，幫助學生在最有限的時間，達到理想目標。

有網友發文詢問「要去高明一對一還是找家教？」，對此，有人回覆，「高明還滿不錯的，很多老師也有兼職家教，一對四的班是最多四人，不一定每次都四人」、「因為我的需求是解題，一個老師要顧3到4個學生，對我來說太浪費時間」。

No.8 台中立人補習班

台中立人補習班創立於民國56年，為中部第一家的補習班，本著「愛心、勤教、嚴管」的教育初衷，以「至誠、關懷、信實」的服務精神，期許為父母教導出爭氣的子女，替社會造就出卓越的菁英。台中立人114升大學重考班除了平時上課，也有個別解惑輔導、手機保管箱，以及代辦宿舍管理。根據台中立人官網指出，112年口試題命中率達95%，重考生100%上榜，重考醫、牙、中醫學系達成率為中部之冠。

Dcard有位台中網友詢問推薦的重考班，有人留言表示，「北儒適合欠管且資質好的學生」、「如果有住宿需求的話，北儒有提供宿舍」、「推立人，陳碩物理跟蔡博適化學都是重考首選」。

image source: 翻攝自台中立人補習班FB

No.9 宏儒升大學

宏儒升大學於民國81年在高雄市成立，堅持以最專業的教學品質、最優秀的師資，引導每位進入「宏儒」的莘莘學子進入理想大學校系。重考班有三種，分別是醫理工、文法商以及分科班，內容包含課程、考試以及讀書計畫輔導。

Dcard有位網友目標台大中文系，發文詢問「推薦高雄的社會組重考班」，並表示已先了解宏儒讀書風氣不會往自然組一邊倒，有人留言回覆，「宏儒比較照顧學生」、「宏儒，國文是高廣教，優質」。對於是否可自學重考，有網友建議，「除非自制力很強，不然根本讀不下」、「針對弱科補單科就好了」。

No.10 昊德資優教育

位在桃園市的昊德資優教育，成立於民國84年，除了一般分科課程補習班，還提供醫科、自然組以及社會組頂大重考班。重考班採取實體教室、線上學習雙軌制，讓學生同時擁有兩種學習優勢，每週加強國文、英文寫作訓練，並由授課老師詳細批閱、一對一指導修正，還會邀請優秀學長姐回班關懷，分享重考讀書方法。此外，昊德重考班早上提供提神咖啡，下午還有水果，希望透過日常生活照顧，讓學生有舒適安心的學習環境準備重考。

Dcard有位網友上了東吳大學的二類科系，詢問「是否要重考」，有人留言回覆，「重考、轉學、轉系都是一條路，只是轉系轉學名額少，重考相對機會高，桃園昊德很推」、「去重考班比較好」。

image source: 翻攝自昊德資優教育FB

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年6月20日至2024年6月19日，共2年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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