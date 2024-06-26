大體老師捨身奉獻 高醫大辦感恩大會學生列隊致敬

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高醫大人體暨器官捐贈感恩大會，學生向大體老師及家屬們表達感謝。圖／高醫大提供
高醫大人體暨器官捐贈感恩大會，學生向大體老師及家屬們表達感謝。圖／高醫大提供

大體解剖學實驗是醫學生成長路途上，不可或缺的一門課程，高雄醫學大學26日舉辦人體暨器官捐贈感恩大會，今年有19位大體老師捨身奉獻、捐贈器官遺愛人間，學生們一起感謝老師及家屬們的大捨大愛，列隊致敬。

高雄醫學大學校長楊俊毓致詞時表示，感謝大體老師們為了醫學教育，豁達地喜捨身軀，也感謝家屬們忍痛地割捨情感，成全老師的宏願，這份人世間的大愛，難以用言語說感謝，也請同學在為人醫者路途中，隨時提醒自己莫忘大體老師寶貴的身教，及習醫的初衷。

醫學系二年級黃同學致感恩謝詞時，感謝著每位大體老師無聲的教誨，帶著他們一步一步變得更好，老師的教誨將伴他們一生，成為他們撑起白袍重量的最大助力。

牙醫系二年級范同學感謝大體老師成就了意義非凡的課程，用身驅為學生腦中的知識，勾勒出具體的線條；也感謝老師的家屬們，願意無私的與他們分享老師的陪伴。

高醫大表示，捐贈大體是困難與掙扎的決定，但每年願意奉獻軀體成就大愛的大體老師卻從未間斷過，今年19位大體老師，走到生命盡頭時都選擇一個「為善不欲人知」的義行，也透過另一種方式延續生命的意義，完整了醫學教育重要的一環。

高醫大人體暨器官捐贈感恩大會，學生列隊向大體老師們致敬。圖／高醫大提供
高醫大人體暨器官捐贈感恩大會，學生列隊向大體老師們致敬。圖／高醫大提供

器官捐贈 醫學

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