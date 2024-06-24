113分科測驗衝刺／物理留意超導體、星鏈計畫、核汙水等時事

大學分科測驗7月12到13日登場，聯合新聞網6月24日起一連7天推出「分科測驗衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助考生高分上榜。

分科測驗進入倒數衝刺階段，補教老師指出，物理科考生可留意韓國超導體、星鏈計畫（Starlink）、福島核汙水等時事。建中物理老師提醒，已經具有物理基礎概念、程度好的學生可盡量刷題，但若學生基礎概念不清楚又狂做題目，恐徒增辛苦而無法獲得效果。至於程度中下的學生，可以朝幾個容易準備的章節如力學、光學等。

●補教師提醒必考重點、重要時事

物理補教老師李宏泰分析必考重點，首先，一定會考一題運動學或是平面運動，能量常考鉛直面圓周運動，干涉繞射須留意基本的條紋寬度與位置。電位差可能配合光電效應出題，算出電子動能或是X-Ray，電路學配合實驗考伏特計與安培計計算電阻，電磁學常考電力與磁力的交互作用、感應電動勢，核反應衰變常會配合守恆率一起考。

至於考前可留意的時事，李宏泰提醒，2023年韓國研究團隊宣稱發現常溫常壓下能產生超導體性質的材料「LK-99」，可以考電阻定律、平均動能；星鏈計畫低軌衛星相關的概念有克卜勒定律、萬有引力；2023諾貝爾物理學獎阿秒脈衝光技術可以考光的干涉、能階能量差輻射電磁波；福島核汙水相關的出題範圍有核分裂、核衰變、放射線等。

●刷題強化解題反應 程度中下可先準備這些章節

建國中學物理老師林元祥建議程度好的學生盡量刷題，可以讓自己在分科表現上呈現最好的狀態，過程中遇到較為模糊的概念，一定要想辦法弄清楚。尤其已經具有物理基礎概念的同學繼續做題、加深加廣，能強化解題的反應，也可以製作「錯題本」系統性記錄曾犯過的錯。

但若學生基礎概念不清楚又狂做題目，恐徒增辛苦而無法獲得效果，林元祥表示，程度中下的學生過去可能無法建立自信，如今物理成為每日最不想讀的科目。他鼓勵學生，分科測驗每個章節都會大致分散配分，還是可以朝幾個容易準備的章節先著手，掌握到一定程度的分數。

舉例來說，若覺得力學很困擾，就先準備熱力學、光學、波、電路、近代物理等，這幾個章節的特色是題型變化較少，拿分的可能性也較高。當覺得概念有障礙時可以翻課本、做例題，課本在陳述概念上十分清楚。林元祥鼓勵學生，在最後的時光只要願意踏實念書，還是可以在有限時間內為自己衝刺出最佳分數。

●寫題不用堅持從頭寫 手寫題答題「先求有」

在答題方面，李宏泰建議單選11題在25分鐘以內完成，多選7題20分鐘以內完成；混合題的部分，3個題組應在25分鐘以內完成，其中選擇題較簡單，一定要寫。手寫題採「部分給分」，無論如何都至少要寫一點想法，只要觀念正確至少有分數。