申請分發掛零 成大歷史系：從零反思、檢討招生機制

113學年大學申請入學管道統一分發結果日前公布，國立成功大學歷史系分發掛零，成大歷史系今天正式發表聲明指出，此事對系上師生帶來巨大震憾，將檢討招生機制。

成大歷史系今天發表從「零」的反思聲明指出，感謝各界關注、批評與鼓勵，「特別是最終沒有選擇本系的同學們，我們雖感遺憾但仍獻上祝福」；此事對系上師生帶來巨大震撼，也提供機會讓歷史系加速調整體質，思考歷史學專業如何回應高齡化、少子化、科技與環境快速變遷等重大社會議題。

成大歷史系表示，從學生來源與選系數據來看，大多數學生仍選擇北部學校歷史系，肇因於成大歷史系招生標準與設計未及時回應社會變遷趨勢；另高教資源長期南北失衡，都會區生活環境與名校群聚效應，讓北部較具吸引力。

成大歷史系認為少子化與南北資源失衡是長期歷史發展下結構性現象，非獨力能解決，卻也是無法迴避的現實條件。成大歷史系短期將檢討招生機制，展現教研特色，長期則是持續追蹤畢業系友就業情況，了解職涯發展軌跡，掌握當代就業市場利基與區位，並強化社會溝通，以呼應公眾對歷史學的需求。

此外，在AI（人工智慧）浪潮下，成大歷史系深知AI在歷史教學與研究能提供諸多協作功能，近年來也規劃不同數位人文課程，包括「維基融入歷史教學」、「史學研究的數位工具」、「如何因應生成式AI對歷史學的衝擊」等，思考AI帶來的機會與挑戰。

面臨台灣超高齡社會，成大歷史系更集結教師社群開展「照護歷史學」，思考如何讓歷史成為高齡社會照護方法，將歷史教學活動帶進長照現場，讓歷史學與社會發展緊密結合。

成大歷史系1969年創立，1972年增設夜間部，1985年成立歷史語言研究所，包括中文、歷史兩組；1993年兩組各自獨立，歷史組改名歷史研究所，招收碩士班研究生，1997年博士班招生。

因應社會變遷，成大歷史系夜間部1997年改為進修推廣部，2000年停止招生，2003年起招收夜間上課碩士在職專班，後因階段性推廣教育任務完成而停招。

目前，成大歷史系設有大學部、碩士班和博士班，分別是大學部223人，研究所博士班、碩士班共69人。113學年預定招收總額50人，包括申請分發入學15人，繁星計畫8人，分科測驗入學27人。