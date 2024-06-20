新型專班招2323名國際生 資通半導體廠商近4成

為擴大招收國際生，教育部於113學年推動新型專班，目前核定125班招2323人，有197家廠商參與，將提供國際生生活津貼，以電子資通半導體廠商占比近4成最高。

112學年全國大學校院教務、校務經營主管聯席會議今天在中山大學舉行，下午舉行分組座談，由國際產學教育合作聯盟專案辦公室主持人覺文郁報告「促進國際生來台暨留台實施計畫」。

覺文郁表示，因應預估2030年人力缺口可能達30萬人，政府因此提出促進國際生來台暨留台實施計畫，預計5年內投入新台幣52億元，目標至2030年預計招收新生累計超過32萬人、留用累計超過21萬人。

教育部也自113學年推動「新型專班」，擴大吸引國際生來台，主要領域包括STEM（科學、技術、工程、數學）、金融、半導體，由政府和參與企業共同投入資源，提供學雜費補助和生活助學金（至多2年），而畢業生須依照獲補助年數盡留台就業義務，不留台則須繳回獎助金。

根據目前統計資料，新型專班113學年秋季班第1、2批次和春季班第1批次總計核定36校、125班招收2323人，參與廠商共197家，以電子資通半導體76家最多，占比近4成。

覺文郁提到，從參與廠商也可觀察到不同行業的景氣如何，由於企業每月會提供每名學生1萬元助學金，2年就補助24萬元，對企業來說是不小的投資，因此企業在面試學生時，要求會比較嚴謹，而新型專班實施後，企業也會提供正反回饋，可做為學校未來修正的參考依據。