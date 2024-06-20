台南黎明中學繁星、個申優異 家長會喜發獎學金

台南黎明中學今年繁星及個人申請榜單亮眼，學生王亭蓁錄取臺北醫學大學醫學系，劉采穎及郭子榆錄取中國醫藥大學中醫學系，莊妤婷錄取陽明交通大學醫學系之外，也錄取台大護理系、成大護理系。畢業前夕，家長會長王睨閑到校頒發獎學金。準大生學長姐除呼籲學弟妹把握暑假，多元試探、提前布局。

醫學系、護理系雙錄取的莊妤婷表示，對生物和人體結構一直很有興趣。雖然成績沒有特別突出，競賽表現也不如預期，但她告訴自己要克服萬難，也在準備申請入學過程更了解自己，面試時有機會和各校強者交流。她勉勵學弟妹上高中除了學習知識，更需要拓展思維和視野。

王亭蓁當年會考5A++滿級分，今日如願錄取北醫，她說，一路走來方法無他，就靠規律的自律學習。

陳羿嘉同時錄取陽明交大及清華電機工程學系。他說，從小對電機及資工有興趣，相關學科學競賽都拿過佳績

，在思源STEN創意大賽也獲全國佳作。因為競賽和對自己性向的了解，這次錄取兩校電機系是得償所願。

趙文誠錄取中國醫藥大學藥學系，以及清大、成大學、中山、中興四校化學系。他表示對近幾年的疫情有感，因此以藥學系及化學系為目標。雖然學測表現是踩標通過，但他全力準備二階審查，加上師長的幫助，最終成功5校正取。

李旻頡學測時數學全科最低，但正取清大數學系甲組及三所師範大學數學系、中山大學應用數學系英語組。他表示，高一參加數學競賽使他對數學產生興趣。他發現數學不只是學科，更像藝術。但參加競賽多次失敗後，經不斷摸索學習並設立目標，最終取得今日的佳績。他期許未來持續往數學領域邁進，也送給學弟妹四個字：相信自己。

蘇品豪錄取政大外交系，他在高中三年善用校內校外資源增強實力。例如擔任校內學生會交通部執行長、選修韓文與越南文，在2023年獲選國教署學生代表之一，前往韓國濟州島交流人權議題，此經驗也成為面試時外交系教授提問點之一。

楊楚璿學測英文成績普普，仍錄取彰化師大物理學系光電組、嘉義大學機械與能源工程學系、以及高雄大學亞太工商管理學系工業管理組。他解釋，活用以教育部防災青年大使身分到日本交流的經驗、口語表達和臨場反應都讓他在面試加分不少。