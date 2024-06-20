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申請入學人社領域招生慘澹 成大、政大將調整招生策略

聯合報／ 記者許維寧／高雄即時報導
政大表示，113學年申請入學通過第一階段篩選學生皆屬高分群，但與台大重榜嚴重。圖／政治大學提供
政大表示，113學年申請入學通過第一階段篩選學生皆屬高分群，但與台大重榜嚴重。圖／政治大學提供

教育部今天於高雄國立中山大學舉行112學年度校院教務、校務經營主管聯席會議。113升大學申請入學日前放榜，部分國立大學人文社會學系招生不盡理想，國立政治大學、國立成功大學回應今年招生狀況，也表示盼學系先思考理想中的學生樣態，會再和學系溝通調整114學年招生策略。

近期申請入學招生落幕，大學招生呈現「理工熱，人社冷」，政大以人文社會學科為主力，今年申請入學名額使用率跌破七成；成大歷史系更於申請入學階段未招到學生，跌破外界眼鏡。

政大教務長林啓屏今受訪時回應，社會潮流有其節奏，ＡＩ對時代產生重大影響，考生以此作為未來人生規劃學校可以理解，但科技作為形式上的力量，若失去人文關懷，社會將會「偏食」。理工和人文本來兩者應平衡，而非二擇一，兩者應動態、互相支持、圓融發展，才是最好的狀態。

林啓屏也談到，今年政大多個科系和台大重榜，之後會希望科系認真思考「想招到什麼樣、什麼特質的學生」，再以此思考114學年篩選倍率、採計科目等，讓理想的學生能確實進入學系。

林啓屏指出，政大已成立招生辦公室，將結合校務研究辦公室、綜合業務組，和各個科系討論招生策略，希望回歸系所類型、理想人才思考，而非單純以成績高低做規劃。

林啓屏也表示，政大核心通識課程必修也已納入資訊領域，幫助人文社會學科學生加值資訊能力。政大不會畏懼環境改變，會協助學生著眼科技領域，人文社科的大學也能海闊天空。

成大歷史系今年破天荒申請入學未招到學生，教務長沈聖智受訪時也說，歷史系今年改標多參採數學B一科，導致五成的學生和台大歷史重榜，三成學生和政大歷史重榜，再加上地緣關係，學生多會優先選擇北部學校。再者，社會氛圍多聚焦理工領域，導致往人文社科發展的學生變少。

沈聖智表示，重榜是反映公立大學看上同一批學生，但學生最終選擇是個人自由。但若社會人文風氣興盛，學生母數也會變大，重榜進而招不到人的現象就不會發生。對此，社會也正嘗試由數位帶領人文，希望加強力道，讓科技攜手人文發展。

至於114學年招生規劃，沈聖智說，尊重系所想法，但也會和系所溝通如何設定五標和參採科目，以凸顯科系特色。成大即將推出探索學分制度，鼓勵人文科學學生跨領域學習；也正在建立全線上高中先修課程，讓高中生在進入大學前，就開始接觸大學級的學習內容。

教育部今召開教務、校務經營主管聯席會議，聚集多名大學主管。國立暨南大學副校長曾永平表示，人文學科應嘗試和相關企業，如出版社等合作，此也正是學系較缺乏的一塊，未來科系能多加著墨。

成大歷史系今年破天荒申請入學未招到學生，教務長沈聖智受訪時也回應，歷史系今年改標多參採數學Ｂ一科，導致學生和台大、政大歷史系重榜。記者許維寧／攝影
成大歷史系今年破天荒申請入學未招到學生，教務長沈聖智受訪時也回應，歷史系今年改標多參採數學Ｂ一科，導致學生和台大、政大歷史系重榜。記者許維寧／攝影
政大教務長林啓屏今受訪時回應，社會潮流有其節奏，AI對時代產生重大影響，考生以此作為未來人生規劃學校可以理解。記者許維寧／攝影
政大教務長林啓屏今受訪時回應，社會潮流有其節奏，AI對時代產生重大影響，考生以此作為未來人生規劃學校可以理解。記者許維寧／攝影

政大 申請入學 科系

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