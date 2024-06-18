台大申請入學二階甄試27%考生放棄 學檔淪無用

一一三學年升大學申請入學日前放榜，今年通過台大申請入學一階篩選的學生，卻有逾四分之一不參加二階甄試，使一○八課綱中重要的學習歷程檔案「無用武之地」。教團認為，學習歷程攸關升學，使希望學生探索興趣的初衷失焦，甚至也只成為升學工具罷了。

今年通過台灣大學申請入學一階篩選的學生中，僅七成三學生報名二階甄試，相較去年的七成五，或往年超過八成學生報名二階，今年報考率確實偏低。當學生寧捨二階、直攻七月的分科測驗，顯然為了讓學生多元發展，記錄高中三年學習歷程與成果的學習歷程檔案，在面臨升學考試的關鍵時刻，就派不上用場。

全中教理事長高孟琳表示，學習歷程檔案制度對於探索興趣是好的，但「綁升學」就會讓初衷失焦。這幾年觀察下來，很少學生高一就在做學習歷程檔案，大多是到高二下、在老師三催四請的情況下才開始做，從這樣的現象可以看見，學生完全把學習歷程檔案當成升學工具。

高孟琳表示，雖然教育部希望大學端在二階盡量參考學習歷程檔案，但在少子化影響下，私立學校愈來愈容易申請，會認真做學習歷程檔案的學生，目標多在前段國立大學。但二階仍有筆試、面試，學習歷程占比不一定高，就有學生質疑，為何要努力做學習歷程檔案。

學生團體EdYouth日前發布最新的「一○八課綱觀察報告」，其中調查學生是否傾向每學期循序漸進上傳學習歷程，就有學生表示，「可用的」學習歷程都是高三時做的，甚至因轉換志願而需在高三全部重做，顯示在準備考試與申學時，仍須準備資料與製作學檔，不見得可減輕申請入學壓力。

EdYouth理事長李瑞霖分析，填志願時，輔導室的教戰守則都是「兩個夢幻、兩個穩定、兩個保守」。如果學生最後只有上一個保守志願，又要為了一間學校而大費周章準備面試，以及學習歷程檔案等書審資料，倒不如直接考分科測驗。