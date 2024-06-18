聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大申請入學二階甄試27%考生放棄 學檔淪無用

聯合報／ 記者李芯／台北報導
今年通過台大申請入學一階篩選的學生，卻有逾四分之一不參加二階甄試。圖為台大校園。本報系資料照片
今年通過台大申請入學一階篩選的學生，卻有逾四分之一不參加二階甄試。圖為台大校園。本報系資料照片

一一三學年升大學申請入學日前放榜，今年通過台大申請入學一階篩選的學生，卻有逾四分之一不參加二階甄試，使一○八課綱中重要的學習歷程檔案「無用武之地」。教團認為，學習歷程攸關升學，使希望學生探索興趣的初衷失焦，甚至也只成為升學工具罷了。

今年通過台灣大學申請入學一階篩選的學生中，僅七成三學生報名二階甄試，相較去年的七成五，或往年超過八成學生報名二階，今年報考率確實偏低。當學生寧捨二階、直攻七月的分科測驗，顯然為了讓學生多元發展，記錄高中三年學習歷程與成果的學習歷程檔案，在面臨升學考試的關鍵時刻，就派不上用場。

全中教理事長高孟琳表示，學習歷程檔案制度對於探索興趣是好的，但「綁升學」就會讓初衷失焦。這幾年觀察下來，很少學生高一就在做學習歷程檔案，大多是到高二下、在老師三催四請的情況下才開始做，從這樣的現象可以看見，學生完全把學習歷程檔案當成升學工具。

高孟琳表示，雖然教育部希望大學端在二階盡量參考學習歷程檔案，但在少子化影響下，私立學校愈來愈容易申請，會認真做學習歷程檔案的學生，目標多在前段國立大學。但二階仍有筆試、面試，學習歷程占比不一定高，就有學生質疑，為何要努力做學習歷程檔案。

學生團體EdYouth日前發布最新的「一○八課綱觀察報告」，其中調查學生是否傾向每學期循序漸進上傳學習歷程，就有學生表示，「可用的」學習歷程都是高三時做的，甚至因轉換志願而需在高三全部重做，顯示在準備考試與申學時，仍須準備資料與製作學檔，不見得可減輕申請入學壓力。

EdYouth理事長李瑞霖分析，填志願時，輔導室的教戰守則都是「兩個夢幻、兩個穩定、兩個保守」。如果學生最後只有上一個保守志願，又要為了一間學校而大費周章準備面試，以及學習歷程檔案等書審資料，倒不如直接考分科測驗。

分科測驗 升學 台大 填志願 少子化 申請入學 課綱 面試

延伸閱讀

大學申請入學放榜…成功大學歷史系「分發人數掛零」 校方：受AI浪潮影響

台大醫申請入學「棄英改社」 名醫校友指另1科也該改：避免天才全擠窄門

變相五科全才？台大醫學系申請入學將棄英文改社會 校方曝理由

強化人文精神 台大醫學系115學年申請入學不參採英文改採社會

相關新聞

台大申請入學二階甄試27%考生放棄 學檔淪無用

一一三學年升大學申請入學日前放榜，今年通過台大申請入學一階篩選的學生，卻有逾四分之一不參加二階甄試，使一○八課綱中重要的...

學生團體：學檔若迎合升學 政府應反思

由於高中生最終抉擇，應透過申請入學二階甄選或分科測驗攻讀大學，呈現寧拚考試、捨二階甄試的趨勢，學習歷程檔案顯然沒達到幫助...

AI浪潮吹入校園！大學招生呈理工熱人社冷 梁賡義強調1事：別隨波逐流做選擇

今年受AI、半導體產業影響，大學招生結果「理工熱、人社冷」，理工類私立大學名額使用率達9成，國家衛生研究院前院長、陽明交...

大學申請入學放榜…成功大學歷史系「分發人數掛零」 校方：受AI浪潮影響

大學甄選入學委員會昨天公布113學年大學申請入學管道統一分發結果，名校成功大學歷史系分發人數掛零。校方發聲明表示：這可能...

特色科系招生亮眼 佛光大學再推10萬元即可讀完大學

大學申請入學管道昨日放榜，總分發率52.61%。佛光大學表示，少子化下新生人數漸少已不可逆，但校內部分特色科系今年表現亮...

台大醫申請入學「棄英改社」 名醫校友指另1科也該改：避免天才全擠窄門

日前台大醫學系召開第三次招生委員會，決議於115學年度開始，申請入學、繁星推薦管道將不再採計英文，改採「社會科」，意即採計科目改為學測國文、數Ａ、自然、社會科。此項決議立刻引起網友熱議，台大醫學系校友、現為精神科醫師的沈政男也在臉書發文指出這是「百分百正確的決定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。