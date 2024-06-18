學生團體：學檔若迎合升學 政府應反思

由於高中生最終抉擇，應透過申請入學二階甄選或分科測驗攻讀大學，呈現寧拚考試、捨二階甄試的趨勢，學習歷程檔案顯然沒達到幫助學生多元發展，而僅迎合升學制度，學生團體就認為，政府應重新思考這項制度。

李瑞霖透過創辦學生團體EdYouth，提倡學生多元選擇的重要性，他強調「考試制度不應該是這樣」，應讓學生看到更多的選擇，而非被考試綁架。如果學生做學習歷程檔案，不是為了記錄自己的學習歷程，而僅是迎合升學制度，就得重新思考這項制度。

一○八課綱第一屆學生、台師大地理系學生許靜玟表示，當年就讀高雄女中時，同儕多在高三下最後關頭才開始準備備審資料，因為覺得高一製作的內容太平庸，希望能增加成長歷程的豐富度。不過也有些同學正向看待，覺得最後那段趕學習歷程檔案的時間，確實有意識到自己的成長。

國立興大附中校長陳勇延指出，學習歷程檔案如果好好地做，確實能夠達到思考生涯的目標，至於升學的最關鍵項目仍是考好學測、通過一階篩選。

不過陳勇延分析，一○八課綱首年考招出現分科測驗高分低就的「紅利」效應，應不太容易再發生。他建議學生，簡單做學習歷程檔案也沒有關係，不用怕內容無法對應申請科系，教授最後多半會看學習歷程自述及多元表現綜整心得，分數差異不會太大。