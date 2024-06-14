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成功大學1科系申請入學分發人數「掛蛋」 校方：受AI浪潮影響

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大學申請入學放榜…成功大學歷史系「分發人數掛零」 校方：受AI浪潮影響

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
成功大學。本報資料照片
成功大學。本報資料照片

大學甄選入學委員會昨天公布113學年大學申請入學管道統一分發結果，名校成功大學歷史系分發人數掛零。校方發聲明表示：這可能與學生來源減少、考量未來就業、「重榜」有關，少數學系因AI浪潮影響，大學申請入學管道統一分發人數「低得超乎想像」。

校方表示，台灣學生入學管道多，「重榜」機率也較高。申請入學每名學生最多可報名6個校系，學生把握機會多填及參加甄試，最後分發只有1個名額。但申請入學缺額都會回流到8月分科測驗分發入學管道。

成大表示，歷史系在學人數大學部223人，研究所博士班、碩士班共69人。113學年預定錄取名額是15人，目前備取人數未定。

分科測驗 成功大學 申請入學

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