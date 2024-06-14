慈濟大學113學年申請入學分發率 宜花東最高

大學申請入學招生13日公告分發結果，歷經0403花蓮強震及0423群震考驗的慈濟大學，在全校教職同仁及師生的努力下，仍繳出113學年度宜花東地區最高分發率的好成績，其中醫技系、物治系、分遺系、兒家系、人發系、國管學程、醫學系公費生的分發率都是100%。

113學年度大學申請入學招生13日公告分發結果，依甄選入學委員會資料顯示，全國分發率52.61%較去年增加1.43%，招生名額使用率為77.34%亦較去年增加7.27%，全台大學缺額總計仍有1萬1671個缺額，較去年減少，但仍為7年來次高。

慈濟大學「醫學檢驗生物技術學系」、「物理治療學系」的同學畢業後皆可考取國家證照，而國考證照高通過率已是慈濟大學證照科系的標準配備，再加上學校人文教育的養成，及與產業接軌的課程安排，讓同學一畢業就是職場的搶手人才。「分子生物暨人類遺傳學系」師資群，除有國科會未來科技獎得主，還有全台首度進行小黑蚊全基因體組裝與解碼的教授，更與英國Middlesex大學雙聯，優質的教學品質一樣獲得高中生的青睞。

未來將搬遷至介仁校區的「兒童發展與家庭教育學系」，除學前教育與托育、家庭教育、兒童輔導與特殊教育外，還可以跨領域就近選讀管理、AI人工智慧的課程，讓同學成為跨專長、跨領域、跨視野的π型人才。而「人類發展與心理學系」除心理學專長外，也可修習管理課程，考取人力資源管理師證照。新慈濟大學的管理學院，未來將著重人工智慧應用、ESG、NGO管理人才的培育，使得「國際服務產業管理學士學位學程」 分發率一樣100%。

慈濟大學今年八月將與慈濟大學進行整合，整合後的新慈濟大學，將維持技職、高教平衡發展，透過院系整合，打破傳統技職與高教分軌學習界線，融合技職與高教的優勢，成為一所敎研與實作兼備，科學與人文互融，具有國際競爭力的新的慈濟大學。

慈濟大學位處台灣東部、面向太平洋，絕對不是後山，而是太陽最早升起的地方。學校也極力培養學生的國際移動力，鼓勵修習雙聯學位或出國進行服務學習交流，今年暑假有八支隊伍出隊，足跡遍及菲律賓，馬來西亞，泰國、花蓮偏鄉等，同學們也可以藉此拓展自己國際視野。

慈濟大學劉怡均校長表示，0403花蓮強震慈濟大學全員平安，教職員生利用連假三天迅速復原教學區，連假期間更加入慈濟志工行列慰問、安撫受災民眾，展現了強大的復原力及服務力，這也是面對人生中無常與變動最需要的韌力。相信經過慈大專業與人文兼具的培育，未來大家都能成為學以致用，以專業服務他人、發揮大愛精神的未來人才。

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