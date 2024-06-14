台大醫申請入學「棄英改社」 名醫校友指另1科也該改：避免天才全擠窄門

日前台大醫學系召開第三次招生委員會，決議於115學年度開始，申請入學、繁星推薦管道將不再採計英文，改採「社會科」，意即採計科目改為學測國文、數Ａ、自然、社會科。此項決議立刻引起網友熱議，台大醫學系校友、現為精神科醫師的沈政男也在臉書發文指出這是「百分百正確的決定」，更表示醫學系沒有必要採計數學A，採計數學B就已經綽綽有餘了。

精神科醫師沈政男於臉書發文表示，之所以採計社會科，台大醫學系給出的理由是為了因應ＡＩ、元宇宙發展等創新思維，必須注重社會人文、社會科學，這與他日前寫的一篇文章的題目完全一致，而他也相當認同移除英文、留下國文科的決議。

沈政男也提到，採計社會科的醫學系還有中國醫藥、輔仁與馬偕，不過後兩者沒有採計國文，中國醫藥則採計了國文與英聽。他認為，要當醫生，國文及社會兩科成績要夠好才行，指出全人醫學必須涵蓋生理、心理與社會三大層面，而國文與社會即是中學人文教育的最後堡壘。

此外，沈政男更表示，還有一項採計科目可以改變。他認為醫學系「沒有必要採計數學A」，採計數學B就已經綽綽有餘了，如此一來，數學天才就比較不會來擠醫學系的窄門，而不到天才，但數學很好的人也可以去「護國神山」加入爆肝行列。

沈政男說，今年是他這屆台大醫學系畢業的30周年，當年看的是國英數理化生與三民主義七科的平均成績，他藉著三民主義贏過不少人，但若當初採計的是數學A，自己根本考不上。

有網友對此表示贊同，「確實，當醫生需要的是什麼特質，真的需要好好考量，好醫生的特質不是智力頂尖，而是需要細心、耐心、巧心的」、「應該說反正執業都要用英文寫東西，不會也要會」、「數學天才應該走通訊、控制、精算」、「醫生工作根本不需要智商159，但肯定需要高情商」、「英文只是工具，而且現在AI已經開始取代 ，但人文素養是無法被取代」。

不過也有人持反對意見，「惡搞，社會取代國文才是對的，因為國文跟入學後六七年的成績相關度很小」、「最好是讀科學期刊和學最新醫學知識可以不需要好英文」、「即便如此，各科沒有頂標，就算一時過關，待在頂尖高手環繞著的環境應該也不容易」。