成大歷史系大學申請分發掛零 校方：AI浪潮影響

113學年大學申請入學管道統一分發結果昨天公布，國立成功大學歷史系分發掛零，校方推測和AI（人工智慧）浪潮影響下，未來就業趨勢可能出現變化有關。

成功大學今天告訴中央社記者，在AI浪潮影響下，少數學系在大學申請入學管道統一分發人數低得超乎想像，主因可能和未來就業趨勢出現變化有關；台灣少子化影響，也讓學生來源減少。

成大表示，台灣學生入學管道多，「重榜」機率也較高。申請入學每名學生最多可報名6個校系，學生把握機會多填及參加甄試，最後分發只有1個名額。但申請入學缺額都會回流到8月分科測驗分發入學管道。

目前，成大歷史系在學人數，分別是大學部223人，研究所博士班、碩士班共69人。113學年預定錄取名額是15人，備取未定。

成大歷史系1969年創立，1972年增設夜間部，1985年成立歷史語言研究所，包括中文、歷史兩組；1993年兩組各自獨立，歷史組改名歷史研究所，招收碩士班研究生，1997年博士班招生。

因應社會變遷，成大歷史系夜間部1997年改為進修推廣部，2000年停止招生，2003年起招收夜間上課碩士在職專班，後因階段性推廣教育任務完成而停招。現有大學部、碩士班和博士班。