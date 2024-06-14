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申請台大醫 將採社會不採英文

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台大今年土木、機械工程、化學工程等系申請入學二階段書面備審資料參採占比多只有20%至30%，熱門如醫學系等更只有10%，更看重學測成績和校內共同筆試。聯合報系資料照
台大今年土木、機械工程、化學工程等系申請入學二階段書面備審資料參採占比多只有20%至30%，熱門如醫學系等更只有10%，更看重學測成績和校內共同筆試。聯合報系資料照

考量醫學系學生也應培養人文基礎精神，台大醫學系決議一一五學年開始，申請入學、繁星推薦管道，將不再採計英文，改採社會；分發入學管道參採分科測驗數甲、物理、化學、生物科目不變，但檢定標準移除學測英文，保留學測國文頂標。

陽明交大教務長陳永昇表示，台大醫學系申請入學改參採社會科，評估將會產生「領頭羊」效應。近年學校也在反思，國家傾力培養科技、醫學人才，也應該加強人文素養、不能偏廢，陽明交大會安排醫學人文等課程，強化學生的人文思維。

台大註冊組長李宏森表示，醫學系歷年來入學生英文能力均佳，入學後還有大一必修英文、進階英文等門檻，因此學系不擔心英文能力，反倒是未來學生從事醫療相關行業，必須培養人文基礎精神，再加上未來ＡＩ、元宇宙發展等需具備創新思維，都必須關注人文社會科學，因此決議一一五學年起，申請入學、繁星推薦管道移除英文改採社會科，適用於今年的高一生。

李宏森表示，先前擔心醫學系參採科目異動，是否變成全台獨一無二的案例，但發現如輔大、馬偕、中國醫等醫學系，早已於申請入學階段參採社會科，盼培養學生史懷哲的精神，且招生策略上亦能和參採自然科的學校有所區別。

由於申請入學管道校系最多只能使用四科學測成績。升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，台大醫學系此舉絕非不重視英文，而是知道目標學生英文能力均佳，再要求其具備人文素養，變相要求五科全才。

分科測驗 台大 學測 醫學 醫學系

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