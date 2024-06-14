醫學系缺額118人 北醫大最多

大學甄選入學委員會統計，今年大學申請入學，十一校醫學系提供五八五個名額，吸引五六七三人報名，最終四六七人獲分發，缺額一一八個，多落在私立大學，其中以台北醫學大學醫學系缺額卅九人最多。

對此，北醫大表示，今年醫學系招生缺額主要原因仍是優秀學生於各校重複錄取所致，但是今年申請入學全校名額使用率達九成仍優異，包括牙醫系、藥學系、保健營養學系等均滿招。

甄選會統計今年各大學醫學系招生狀況，其中成大、陽明交大等醫學系均滿招；缺額部分，以北醫大醫學系缺額卅九個最多，其次為高雄醫學大學醫學系缺額卅個。至於公立大學，台大醫學系希望組辛組（醫牙）有一個缺額。

醫學系另包括公費生招生，今年共九校、提供七十一個名額，一一○九人報名，有六十六人獲最後分發，最終產生五個缺額，分布於台大、成大與輔大。

甄選會組長連昭雯表示，醫學系申請入學招生今年和去年都留下部分缺額，評估是因優秀學生重複錄取，但學生最終只能分發到一個校系，因此近年私立大學醫學系多會設立備取，今年如中國醫備滿，但中山醫仍有缺額。

另外，甄選會也公布繁星推薦第八類學群醫學系錄取結果，十一校、提供一九八個名額，五二八人報名，最後錄取一九八人，無缺額。