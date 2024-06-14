理工熱、人社冷 大學申請入學缺額1.1萬人

大學申請入學昨日公告分發結果，大學甄選入學委員會統計，今年約四點一萬人獲分發，招生名額使用率百分之七十七，但全台大學仍留下約一點一萬個缺額，創七年來次多。又今年受AI、半導體產業影響，大學招生「理工熱、人社冷」，理工類私立大學名額使用率達九成，但以人文社會學科為主的政大，招生名額使用率則跌至六成七。

甄選會總幹事黃俊儒表示，今年分發後缺額較去年少，除招生名額減少、報名人數增加外，考生就讀意願提升，也讓登記志願人數增加。組長連昭雯也指出，教育部先前已先調控招生名額，再者，去年六十七所大學參與申請入學，明道大學退場後今年剩六十六所，讓整體招生名額減少，缺額也跟著減。

不過今年頂大仍有缺額，其中台大缺額一七八個、陽明交大一○一個、清大缺額一二六個，但三校招生名額使用率均有九成；老牌私立大學東吳、輔仁大學招生名額使用率多在七成五至八成，理工類私校表現搶眼，中原、逢甲、元智大學三校招生名額使用率均達九成。

陽明交大教務長陳永昇表示，以校內電機系甲乙丙三組為例，甲組參採學測三科，申請入學一階過篩學生均是滿級分，「第一次遇到這麼好的狀況。」評估因近期業界半導體等效應，學生選擇相關科系意願高。

中原大學教務長皮世明指出，學校與企業成立半導體人才推動聯盟，「談到理工大家都會記得我們。」產業趨勢使然受學生青睞；再者，政府今年補助私立大專校院學生學雜費，也確實提升私校招生競爭力。

但政大名額使用率則罕見跌至六成七。校方表示，申請入學一階過篩學生和台大嚴重重榜，加上今年參與二階甄試人數減少，選才機會也較少，未來將檢討提高學生甄試意願，招生對象與他校區隔。

台大註冊組長李宏森也分析，過去申請入學二階報名率多可達八成多，但今年台大僅約七成三，代表近四分之一學生通過一階篩選門檻，卻未參與二階甄選。又因三倍率篩選之故，參與各校二階甄選學生多重疊，但最終學生只能錄取一個校系，二階報名率降低、重榜，都導致最終缺額。

連昭雯也說，今年僅北藝大因招生名額少零缺額，多數學校缺額率在百分之廿至五十間。另外，今年高達九成學生都以第一志願序獲分發，錄取心中最理想的校系。