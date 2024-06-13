每3人就有1人錄取頂大 延平高中創佳績「二階段衝刺課程效果良好」

各大學二階段錄取名單陸續訪榜，延平高中今年榜單再創新高，累積錄取台大有52人，醫牙學系17人。頂大與醫牙學系總計115人上榜，校方表示，學測結束後特別為學生開設二階考試衝刺課程、模擬面試活動幫助學生，「畢業生中每3人就有1人錄取頂大」，效果豐碩。

延平高中今年成績亮眼，共有52人錄取台大包括醫學系2人、電機系4人、資工系5人、財金系4人、法律系2人、會計系2人等各領域頂尖科系，其他頂尖大學包含陽明交大有17、清大12人、政大12人、成大12人錄取，各項升學成果相較歷年再創高峰。

校長施雅慧表示，近年學校與國內多所頂尖大學合作，開發多元選修及大學預修課程、科系探索等活動，課程與教學持續創新研發，讓學生能及早定向並開拓學術視野，在學測後，特別為學生開設二階考試衝刺課程、辦理模擬面試活動，讓學生在大學申請準備上更得心應手。

學測滿級分，錄取台大醫學系學生張心瑀表示，平時就要特別留意各科老師安排的複習進度，各項作業與練習都不要拖延，拖延只會讓事情越累積越多，到頭來反而甚麼都不想做，她也強調，不要養成熬夜讀書習慣，上課時一定要保持頭腦清醒；同樣錄取醫學系的謝炘瞳認為，準備大考最重要是照顧好自己生理狀態，包括健康的身體與心理，若能掌握節奏，穩穩地一步一腳照進度走，完成進度。