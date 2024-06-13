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變相五科全才？台大醫學系申請入學將棄英文改社會 校方曝理由

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大今年土木、機械工程、化學工程等系申請入學二階段書面備審資料參採占比多只有20%至30%，熱門如醫學系等更只有10%，更看重學測成績和校內共同筆試。聯合報系資料照
台大今年土木、機械工程、化學工程等系申請入學二階段書面備審資料參採占比多只有20%至30%，熱門如醫學系等更只有10%，更看重學測成績和校內共同筆試。聯合報系資料照

國立台灣大學醫學系日前召開第三次招生委員會，決議115學年度開始，申請入學、繁星推薦管道從採計學測國文、數A、自然、英文科，將不再採計英文，改採「社會科」。升學輔導專家分析，台大此舉絕非不重視英文，而是變相地要求「五科全才」。

申請入學近年以為升大學最大管道，但台大醫學系決議，115學年開始，申請入學、繁星推薦管道改採計學測國文、數A、自然、社會科；分發入學管道仍參採分科測驗數甲、物理、化學、生物，但檢定標準移除學測英文，保留學測國文頂標。

台大註冊組組長李宏森指出，醫學系希望加入社會領域學科，未來學生從事醫療產業，必須培養醫學人文基礎精神，也因應未來AI、元宇宙發展等創新思維，需注重社會人文、社會科學。

當年為配合108課綱上路一同推動考招改制，108學年開始，升大學繁星推薦及申請入學招生管道，校系最多只能使用學測4科成績，也讓5科75滿級分走入歷史。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，台大此舉絕非不重視英文，且科系要求學測需四科達頂標，具備條件的考生英文也絕對不會太差，台大醫學系是先設定目標學生英文能力均佳，再要求其具備人文素養，等於變相地要求五科全才。

魏佳卉也談到，且通過台大醫學系申請入學第一階段，之後還有台大校內筆試、面試、跑台等，英文若差，也很可能在二階甄選落馬。再者，醫學生也確實需要人文素養，無庸置疑。

李宏森也指出，醫學系也評估，歷年來入學生英文能力均佳，高中階段詞彙、語法甚至翻譯寫作程度優異，且入學後還有大一必修英文、進階英文等門檻，因此學系不擔心學生能力，但還需強化人文精神。

台大 申請入學 英文 醫學

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