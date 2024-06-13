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竹北高中54人個人申請上頂大 六家高中8人錄台清交成政

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北高中54名應屆畢業生靠個人申請上頂大，超過一半都選擇留在新竹念清大、陽明交大。圖／竹北高中提供
竹北高中54名應屆畢業生靠個人申請上頂大，超過一半都選擇留在新竹念清大、陽明交大。圖／竹北高中提供

竹北高中今年個人申請大學放榜，有54人分別錄取台成清交政，六家高中則有8人分別錄取台清交成政。竹北高中表示，今年個人申請上陽明交大的就有19人，讓竹北高中改隸陽明交大附中更進一步，新學年開始陽明交大也將在竹北高中陸續啟動課程，為改隸作業接軌。

竹北高中表示，竹北高中改隸陽明交大附中議題發酵，錄取頂大人數目前與去年相比已經倍增，截至目前放榜加上繁星錄取的準大學生總計有台大11人、陽明交通大學22人、清大16人、成大8人、政大11人。

校長陳瑞榮表示，未來竹北高中在陽明交大大手拉小手加持下，113學年開始將陸續啟動包括國際人文、電子資訊及生物醫學等相關課程的陽明交大大師課。

竹北高中第一屆雙語教育實驗班放榜結果尤其亮眼，台大法律、清大工程與系統科學系、成大電機都有學生上榜，其中賴仁謙藉助陽明交大的ewant平台申請了13門課自主學習，還另外通過美國加州大學物理系、港大生物工程港大生物工程、港大醫學系等國外大學。

竹北高中錄取醫科方面的則有蔡忠達錄取高雄醫學大學醫學系、李昀辰錄取長庚醫學大學醫學系、陳可芯錄取北醫牙醫系。

六家高中同樣表現亮眼，除了8人上頂大外，經校方統計錄取國立大學就有64人，若加上日前繁星推薦放榜，已有82人錄取國立大學。

今年錄取台大地質系的六家高中學生鄒芷瑄表示，自己的讀書秘訣是參加學校晚自習，好好善用晚自習的3小時，個人申請前也利用時間製作備審資料，每天安排進度並確實執行。

六家高中校長江月媚表示，為了學生個人申請，學校在5月就辦模擬面試，邀請各大專院校教授及業界專業人士入校，提供學生磨練個人申請第二階段面談，接下來也會為已錄取大學的同學準備大學先修課程，讓學生為大學生活做準備。

六家高中個人申請大學表現亮眼，畢業生每3人就有1位錄取國立大學。圖／六家高中提供
六家高中個人申請大學表現亮眼，畢業生每3人就有1位錄取國立大學。圖／六家高中提供

竹北高中 醫學 陽明交大

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