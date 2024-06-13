申請入學「理工熱人文冷」政大名額使用率跌破7成

113升大學申請入學今天公告分發結果，根據甄選會統計，今年大學升學趨勢呈現「理工熱，文組冷」，國立台灣大學、清華大學、陽明交通大學以及理工科系為主中原、元智、逢甲等私立大學，招生名額使用率均上看九成，以文商管為主的國立政治大學，今年名額使用率僅62%，是少數跌破七成的頂尖大學。

政大表示，學校113學年申請入學通過第一階段篩選學生皆屬高分群，但因此重榜機率高，尤其與台大重榜嚴重，再加上今年參與二階甄試人數較去年少3%，學生決定報名分科測驗，因此學系選才機會也減少。

政大表示，未來將檢討提高學生甄試意願，招生對象將與他校區隔，讓真正想進入政大就讀的學生得以入學。

受到資通訊產業暢旺影響，大學甄選會總幹事黃俊儒表示，今年台成清交等電機工程系均滿招，若綜觀最初考試報名，亦可發現近年報考數A、自然科的學生比率均增加；若看學校招生名額使用率，理工科系為主的學校表現亮眼，也可見未來若學校非理工傾向，受到的挑戰可能比較大。

陽明交大教務長陳永昇表示，以校內電機系甲乙丙三組為例，今年甲組參採學測三科，申請入學一階過篩學生均為三科滿級分，「第一次遇到這麼好的狀況。」新成立的半導體學系也無缺額。評估源自近期業界AI、半導體等效應，學生選擇相關科系意願很高。

中原大學今年名額使用率達91.66%，較去年提升將近14%，也是少數名額使用率達九成的私立大學。教務長皮世明表示，中原大學與日月光集團等公司合作，成立半導體人才推動聯盟，「談到理工，大家都會記得我們。」且隨產業趨勢使然，自然受學生青睞；再者，政府今年補助私立大專校院學生3.5萬學雜費，也確實提升私立大學的招生競爭力。