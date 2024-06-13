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科技學系熱門當道 錄取難度增高 嘉中仍表現亮眼

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
大學申請入學今天公布，嘉義高中校長陳元泰（前排左3），與錄取學生合影。圖／嘉義高中提供
大學申請入學今天公布，嘉義高中校長陳元泰（前排左3），與錄取學生合影。圖／嘉義高中提供

113大學申請入學今天放榜，嘉義高中263人錄取大學，國立大學錄取率61.9%，醫牙科系有11人上榜；近來熱門的「電機、資訊工程」等半導體產業科技學系，錄取困難度大幅提升，但嘉中仍有56人上榜。

嘉義高中表示，申請入學錄取各大學263人中，國立學校（含醫牙）163人，錄取比率61.9%。統計到今日為止，透過甄選入學（含繁星推薦、申請入學、特殊選才及獨立招生）榜單，已有323人錄取大學校系，其中醫學系、牙醫系錄取11人，台大18人，清大10人，陽明交大10人，成大18人，政大4人，台清交成政等60人。

校長陳元泰表示，甄選入學嘉中學生表現優秀，醫牙科系持穩表現共計11人上榜，包含台大醫學系申請入學榜首蘇玥儒及各國私立醫牙中醫科系。除此之外，本屆高三普通班同學表現更是亮眼，不少當初國中會考以2A、3A進到嘉中就讀，經過3年在老師教導與同儕相互激勵下，分別錄取台清交成等頂大科系及醫學系。

他表示，「電機、資訊工程」等半導體產業科技的熱門學系，在這波黃仁勳效應下，更成為學生選擇的炙熱目標，相對錄取困難度也大幅提升，在「電機、資訊工程」等IT產業科技學系有56人上榜。

另外從2020年起，每年都有學生考取日本交流協會公費留學獎學金（核給4年半），赴日就讀大學，今年承襲傳統就讀普通班社會組的同學也獲得該筆獎學金，準備10月赴日就讀。

申請入學 科系 醫學

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