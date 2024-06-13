中一中棒球隊員上醫學系 高度近視想走眼科

113學年大學申請入學今放榜，台中一中學生陳惠、江鎧廷兩人從國小開始打棒球，也都考進一中，一起參加棒球隊，學業和生活上相互鼓勵，陳惠申請錄取陽明交通大學資訊管理與財務金融學系，江鎧廷則錄取中國醫藥大學醫學系，高度近視的他，未來想往眼科發展。

江鎧廷進入一中數理資優班就讀之後，與好友陳惠一起參加棒球隊，江在球隊上擔任游擊手。江鎧廷說，父母都很支持他的決定，也不會給他很大的壓力，他透過打棒球抒發課業壓力，直到學測前還是照常打球。

江鎧廷分享讀書的撇步，台中一中棒球隊每日中午都會練習，因此課堂上專注學習很重要，他也堅持每日回家後把當天筆記再看過一次，且不會熬夜避免影響體力；他也習慣手邊的事情馬上做完，善用時間，每天中午跟假日時間則留給練球。

江鎧廷的課業約維持在校排前2%，今年學測四科考57級分，透過繁星入學，順利申請中國醫藥大學醫學系。江說，自己兩歲就近視戴眼鏡，有1000度高度近視及高度閃光，因此就讀醫學系後決定往眼科發展，希望未來研究醫學，可有效控制眼睛度數。

陳惠在球場上穩定度高，出賽無敗場，在一中棒球隊有「王牌投手」之稱。陳惠說，打棒球讓他放鬆，也調適他的壓力，他也分享他準備學測的過程，建議文、理科可以互相交錯，避免因為持續攻讀同類型的科目感到疲憊，降低讀書效率。

陳惠說，他原本就對資訊相關科系有興趣，此次學測四科考52級分，成績與想像有些差距，起初相當沮喪，但想到過去球賽也曾在最後一局追回分數，贏得最後勝利，將球賽精神套用在自己的生活中，開始蒐集相關資訊，依據資料逐漸了解資訊管理與金融學系後，決定申請陽明交通大學資訊管理與財務金融學系，也順利錄取。