申請入學缺額178個未招滿 台大分析背後二大原因

升大學申請入學今天公告分發結果，大學甄選入學委員會統計，招生名額使用率77.34%，但全台大學缺額有1萬1671個，創下七年來次高，頂尖大學如國立台灣大學等，仍有約逾100個缺額。台大分析，近年申請入學二階報名率減至七成，加上考生多重榜，都會導致缺額。

甄選會統計，今年申請入學管道數個頂大仍有缺額，台大缺額數178個，但招生名額使用率突破90%；清華大學缺額126個，招生名額使用率亦達89.11%；陽明交通大學缺額101個，招生名額使用率突同樣突破90%；成功大學缺額有230個，招生名額使用率則為81.77%。

台大註冊組組長李宏森表示，今年申請入學共計1萬6372人次報名，台大提供1793個招生名額，最終錄取1617人，留下178個缺額。其中缺額較高的系為工管系企管組，留下12個缺額、化工系11個、社工系也有11個缺額。

而李宏森也指出，今年台大資通訊相關科系招生仍優異，根據台大先前校內預分發結果，電機、資工系仍互相競爭，但若一考生兩個系都錄取，選擇電機的學生仍較多。

另外，李宏森也表示，今年申請入學二階報名率仍不高，過去二階報名率多會上看八成，但台大今年僅約73%，代表有將近四分之一學生即便通過了一階篩選門檻，也決議不參與二階甄選，評估考生多認為參加七月分科測驗、循分發入學管道，機會可能更高。

李宏森指出，也由於申請入學三倍率篩選之故，大學學系二階報名人數多重疊，多會有重榜「往內互打」的狀況，但最終學生都只能錄取一個校系，因此二階報名率降低、重榜都導致缺額。