強化人文精神 台大醫學系115學年申請入學不參採英文改採社會

國立台灣大學醫學系日前召開第三次招生委員會，學系決議115學年度開始，申請入學、繁星推薦管道從採計學測國文、數Ａ、自然、英文科，將不再採計英文，改採「社會科」；分發入學管道參採分科測驗數甲、物理、化學、生物科目不變，但檢定標準「移除」學測英文，保留學測國文頂標。

台大註冊組組長李宏森表示，醫學系主要想法是希望加入社會領域學科，未來學生從事醫療產業，必須培養醫學人文基礎精神，也因應未來ＡＩ、元宇宙發展等創新思維，必須注重社會人文、社會科學，因此決議115學年開始於申請入學、繁星推薦管道將英文科移除，改採計社會科。

且李宏森也指出，醫學系也評估，歷年來入學生英文能力均佳，高中階段詞彙、語法甚至翻譯寫作程度優異，且入學後還有大一必修英文、進階英文等門檻，因此學系可說不擔心學生能力，但還需強化學生人文精神。

李宏森表示，之前擔心醫學系參採科目轉變，是否會變成全台「獨一無二」的案例，但發現輔大、馬偕、中國醫等醫學系早已於申請入學、繁星推薦階段參採社會科，盼培養學生史懷哲的精神，且招生策略上亦能和參採自然科的學校有所區別。

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