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申請入學醫學系118個名額未招滿 北醫大缺額39個最多
113學年升大學申請入學統一分發結果今天公告，根據大學甄選會數據，今年11校醫學系提供585個名額，吸引5673人報名，最終467人獲得分發，仍產生118個缺額。國立台灣大學若不包括希望組招生與成功大學、陽明交通大學等醫學系均招滿；缺額多落在私立大學醫學系，其中以台北醫學大學醫學系缺額39個最多。
大學甄選入學委員會統計，今年獲分發人數4萬1133人，分發率52.61%，招生名額使用率77.34%。但全台大學缺額總計仍有1萬1671個缺額，創下7年來次高僅次於去年。
至於各大學醫學系招生狀況，11校合計提供585個醫學系自費生名額，5673人報名，1865人通過篩選，467人獲得最後分發，但仍有118個缺額。
甄選會統計，今年以台北醫學大學醫學系缺額39個最多，其次則為高雄醫學大學醫學系缺額30個。至於公立大學，台大醫學系希望組辛組（醫牙）有1個缺額。醫學系也提供公費生名額，今年9校提供71個名額，1109人報名、255人通過篩選，並有66人獲最後分發，最終產生5個缺額，分布於台大、成大與輔大。
甄選會組長連昭雯表示，去年醫學系申請入學招生名額597個、缺額122個，今年缺額則為118個。評估仍是老問題，多是優秀學生重複錄取，但學生最後只能分發到一個校系，因此私立大學多會設立備取，今年如中國醫有備滿，中山醫則有缺額。
另外，甄選會今天也公布繁星推薦第八類學群錄取結果，11校提供198個名額，528人報名、327人通過篩選、最後錄取198人，沒有缺額。
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