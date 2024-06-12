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文化大傳系與華視合作 AI、元宇宙融入課程

中央社／ 台北12日電

中國文化大學大眾傳播系與華視簽訂產學合作意向書，未來將進行生成式人工智慧（AI）與元宇宙媒體相關實驗，提升影視人才科技運用能力，同時推動就業學程。

中國文化大學大眾傳播系發布新聞稿指出，大傳系師生今天參訪中華電視公司，並由文化大傳系主任王台瑞、華視總經理劉昌德代表簽訂產學合作意向書。

劉昌德表示，透過雙邊產學合作，未來華視將安排人員擔任大傳系業界導師，分享職涯發展，提供學生在新聞、節目、公共關係、新媒體等部門的見習交流機會；此外，雙方也看好新科技對傳播業的影響，將進行生成式人工智慧與元宇宙媒體的相關實驗。

王台瑞提到，系上有各領域優秀的師資，華視則是老牌的無線電視台，雙邊結合引導資源交流，未來大傳系將提供多元師資，充實華視線上課程或實體課程內容，雙方也可共同合辦大型傳播趨勢講座或實體傳播內容工作坊，讓資源獲得最佳化利用。

王台瑞也指出，看好人工智慧發展趨勢，目前文化大傳系的多媒體學群下設「延展實境整合傳播模組」、「原創音像模組」、「電影創作模組」、「媒介企劃與製作模組」等，將AI、元宇宙等新科技融入課程，未來還會與華視合作開設就業課程，針對新聞、節目、廣告、公共關係、新媒體內容等，幫助大學生實習與青年就業。

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