新鮮人接軌大一專業 台大推微積分等3門暑期預備課程

暑期將至，國立台灣大學今天表示，今年再次推出「大學數理預備課程試辦計畫（NTU Pre-U Program for Math and Science）」，提供微積分、普通物理學及普通化學等3門線上預備課程，鼓勵準大學新鮮人線上自學，充實大學數理先備知識，以利接軌、發展大學專業。

台大說，NTU Pre-U試辦計畫今年邁入第二年，預備課程以台大NTU COOL平台進行非同步線上教學，不限修課人數及對象。

台大表示，課程內容涵括高中重點觀念複習、大學數理化基本原理教學、數理邏輯能力強化、專業英文學習能力養成等四面向，期藉以協助學生在溫故知新的同時，亦能提早適應現代大學數位與實體整合的學習平台及教學環境。

預備課程線上報名繳費期限自6月20日起至8月20日止，若為低收及中低收入戶學生則享有學分費補助。線上修課時間自7月3日至9月13日，並將於9月21日舉辦學習評量測驗。

台大表示，修習預備課程且通過學習評量測驗者，可取得電子版修課證明；台大學生完課且通過學習評量測驗者，除可取得修課證明，亦可獲得各科各1學分。歡迎準大學生及有興趣修讀的學生，可於6月中旬至台大Pre-U課程計畫網頁進一步了解相關訊息 (https://exam.aca.ntu.edu.tw/Pre-U/)，並報名參加。