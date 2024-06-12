大學申請入學4.5萬人可登記志願序 6月13日放榜

113學年大學申請入學管道提供約5.5萬個名額，4.5萬人符合登記志願序資格，申請入學統一分發結果將於6月13日上午9時起公告並開放網路查詢。

大學甄選入學委員會新聞稿指出，113學年大學申請入學管道共66所大學、2208個系組參與招生，總名額為5萬5502個（含外加），7萬8187人報名，每名考生至多可報名6個校系，各校已於6月3日下午3時前公告錄取結果。

根據甄選委員會彙整各校申請入學錄取結果後，共4萬5176人符合登記資格，符合登記資格的考生於6月6日至7日完成登記就讀志願序後，將接受統一分發，統一分發結果預定6月13日上午9時起公告，考生可透過甄選會網站（https://www.cac.edu.tw/）查詢。

甄選會表示，錄取生如同時錄取多個校系，將依登記志願序進行分發，如正取校系志願序於備取校系前，以正取校系為最優先志願分發；如備取校系志願序於正取校系前，當備取校系尚有缺額時，進行遞補分發；遇備取名次相同導致分發結果超過原招生名額時，將增額分發。

統一分發結果公告後，錄取生如有疑義，可於6月14日中午12時前以網路申請複查，並繳交作業費新台幣100元，申請複查以1次為限，複查結果於6月16日上午9時起於甄選會網站開放查詢，複查後結果如有異動，甄選會將以專函通知考生及大學。