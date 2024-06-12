快訊

一甲子第一殯儀館今走入歷史 蔣萬安見證景行廳卸銜牌

沒有流汗不用天天洗澡？重症醫曝：1情況最好每天洗

MLB／大谷翔平怒了！豪宅報太詳細 日本2大電視台遭封殺

大學申請入學4.5萬人可登記志願序 6月13日放榜

中央社／ 台北12日電
申請入學統一分發結果將於6月13日上午9時起公告並開放網路查詢。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
申請入學統一分發結果將於6月13日上午9時起公告並開放網路查詢。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

113學年大學申請入學管道提供約5.5萬個名額，4.5萬人符合登記志願序資格，申請入學統一分發結果將於6月13日上午9時起公告並開放網路查詢。

大學甄選入學委員會新聞稿指出，113學年大學申請入學管道共66所大學、2208個系組參與招生，總名額為5萬5502個（含外加），7萬8187人報名，每名考生至多可報名6個校系，各校已於6月3日下午3時前公告錄取結果。

根據甄選委員會彙整各校申請入學錄取結果後，共4萬5176人符合登記資格，符合登記資格的考生於6月6日至7日完成登記就讀志願序後，將接受統一分發，統一分發結果預定6月13日上午9時起公告，考生可透過甄選會網站（https://www.cac.edu.tw/）查詢。

甄選會表示，錄取生如同時錄取多個校系，將依登記志願序進行分發，如正取校系志願序於備取校系前，以正取校系為最優先志願分發；如備取校系志願序於正取校系前，當備取校系尚有缺額時，進行遞補分發；遇備取名次相同導致分發結果超過原招生名額時，將增額分發。

統一分發結果公告後，錄取生如有疑義，可於6月14日中午12時前以網路申請複查，並繳交作業費新台幣100元，申請複查以1次為限，複查結果於6月16日上午9時起於甄選會網站開放查詢，複查後結果如有異動，甄選會將以專函通知考生及大學。

台幣 申請入學 網路

延伸閱讀

4美大學講師中國遇襲 愛荷華州議員胞兄也遭刺傷

港澳生來台就學興趣轉向 優先選擇AI、半導體領域

亞洲物理奧林匹亞我國奪3金5銀 獲獎生可保送大學

申請入學填志願最後倒數 頂大資工、電機系教授親Call催招生

相關新聞

大學申請入學4.5萬人可登記志願序 6月13日放榜

113學年大學申請入學管道提供約5.5萬個名額，4.5萬人符合登記志願序資格，申請入學統一分發結果將於6月13日上午9時...

嘉義高中語資班榜單亮眼 校長：將融入AI推動社會科學

隨著AI與半導體浪潮，「重理工、輕人文」概念加劇，陸續有高中語資班招生困難停招。嘉義高中語資班今年人才輩出，3成錄取台大...

超猛！嘉縣永慶高中申請放榜 他參加發明展還申請專利

嘉義縣永慶高中申請入學榜單出爐，今年共有35名學生錄取49個校系，學生蘇俊恩參加青少年發明展，「淹水警示閘門裝置」和「多...

申請入學二階填志願 大學「電信戰」搶人

申請入學二階甄選已由各校公告正備取名單，昨天與今天開放學生上網填志願序分發，不少公、私立大學，甚至熱門校系，都會加入這場...

申請入學填志願最後倒數 頂大資工、電機系教授親Call催招生

113申請入學二階甄選日前已由各校公告正備取名單，6日、7日開放學生上網填志願序分發。大學端指出，二階結果公佈至填志願序...

先就業後升學 21歲曾哲瀚先賺第一桶金、今年考上成大

為鼓勵高中職應屆畢業生有更多規畫選擇，勞動部推出「青年就業領航計畫」，讓青年可先就業、再升學，提早確立職涯方向，21歲的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。