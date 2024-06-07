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超猛！嘉縣永慶高中申請放榜 他參加發明展還申請專利
嘉義縣永慶高中申請入學榜單出爐，今年共有35名學生錄取49個校系，學生蘇俊恩參加青少年發明展，「淹水警示閘門裝置」和「多功能拐杖」獲獎還申請專利，今年錄取成功大學、中興大學、台灣科技大學等校，校長郭春松肯定學生亮眼表現。
校方表示，學生蘇俊恩去年參加青少年發明展，「淹水警示閘門裝置」和「多功能拐杖」不僅獲獎，還通過專利申請，豐富學習歷程資料，也讓他對研究充滿信心，今年錄取成功大學水利及海洋工程學系、地球科學系，以及中興大學農藝系和台科大的營建工程學系。
學生王柏右從小受擔任室內設計師的舅舅啟發，對建築工程很感興趣，他加入永慶青年大使團，參與國際交流、深入偏鄉服務，打造出色被審資料，再加入優異學測成績，今年一舉錄取台大及成大的土木工程學系，未來立志成為土木工程師，為社會打造美好的居住環境。
校長郭春松說，永慶高中今年繁星推薦及申請入學，共有1人錄取中醫系，2人錄取台灣大學、4人錄取陽明交通大學、6人錄取成功大學、1人錄取政治大學，頂大和醫科生突破10人，刷新設校15年最佳成績，相信7月分科考試會再創佳績，對學生充滿信心。
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