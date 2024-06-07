申請入學二階填志願 大學「電信戰」搶人

申請入學二階甄選已由各校公告正備取名單，昨天與今天開放學生上網填志願序分發，不少公、私立大學，甚至熱門校系，都會加入這場「電信戰」，撥打考生電話或舉辦考生服務，盼學生將校系志願序往前填。

由於二階結果公布至填志願序期間，是大學招生壓力最大的階段，本報掌握，近期不少考生接到清大、成大等學系電話或來信，不少學系更由教授親自致電，其中不乏資工、電機等熱門學系。

清大招生策略中心主任王潔表示，相較台大、成大，於同樣三倍率篩選下，清大因招生量體較小，進入二階面試的學生，與參加台大、成大面試者，幾乎是同一批人，最終導致重榜。學系近年確實多會打電話，一方面拉近與學生間的距離，也幫學生解答疑難雜症。

王潔談到，有學生表示正在材料或化工系間抉擇，學校就會說明相關學系可能需要的學生特質與個性，及未來職場選擇；也有學生詢問暑假如何準備入學時，學校皆尊重學生選擇，「不來也沒關係，至少結個善緣。」

中原大學教務長皮世明表示，學校招生競爭激烈，二階甄選後邀請學生到校參觀、了解校舍環境；也有學系設立群組，幫學生解答修課、實習等疑惑，或請學長姐打電話，向高中生說明課程、生活機能等。如此積極的原因不言而喻，多是希望學生於填志願分發時，盡量將學校排序往前填。

得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，據往年資料，台大電機、資工備取十名左右，仍有機會上榜；清大電機乙組約備取六十仍有機會；清大資工乙組波動較大，去年約備取至卅左右，但前年備取名額更往後。他建議依志向喜好填志願，因前端志願錄取就不會再分發至後面的排序，志願順序也不會有任何加減分。