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申請入學填志願最後倒數 頂大資工、電機系教授親Call催招生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
申請入學進入最後填志願序分發階段，升學輔導專家建議學生，無論正備取，最想讀的校系一律填前端。圖／聯合報系資料照片
申請入學進入最後填志願序分發階段，升學輔導專家建議學生，無論正備取，最想讀的校系一律填前端。圖／聯合報系資料照片

113申請入學二階甄選日前已由各校公告正備取名單，6日、7日開放學生上網填志願序分發。大學端指出，二階結果公佈至填志願序期間是招生壓力最大的階段，不少公、私立大學，甚至熱門校系均會撥打考生電話或舉辦考生服務，盼學生將校系志願序往前填。升學輔導專家則建議學生，無論正備取，最想讀的校系一律填前端。

本報了解，近期不少考生多接到如清大成大等學系來電或來信，不少學系由教授親自打電話，其中亦包括資工、電機等熱門學系。

清大招生策略中心主任王潔表示，相較台大、成大，於同樣三倍率篩選下，清大因招生量體較小，進入二階面試的學生跟參與台大、成大面試的學生多是同一批，最終導致重榜。為此，學系近年確實多會打電話，一方面拉近與學生間的距離，也幫學生解答疑難雜症。

王潔談到，如有學生表示正在材料或化工系間抉擇，學校則告訴學生兩學系可能需要的個性、未來職場選擇；也有學生詢問暑假該如何準備入學。但學校皆尊重學生選擇，「不來也沒關係，至少結個善緣，也許未來還有機會。」

中原大學教務長皮世明表示，學校招生競爭激烈，二階甄選後確實會舉辦活動，如邀請學生到校參觀、了解校舍環境；也有學系設立群組，幫學生解答如未來修課、交換、實習等疑惑：當然也有學系請學長姐打電話，說明課程、生活機能等。理由不言而喻，多是希望學生於填志願分發時，盡量將學校排序往前填。

但也有大學高層直言，過去學系多會忙於打電話拉抬招生，「但最終結果就是大家都在打。」最終回頭看的還是學校本質、名聲好壞，是否具硬實力等。

得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，根據往年資料分析，台大電機、資工備取10名左右仍有機會上榜；清大電機乙組約備取60左右仍有機會；清大資工乙組波動較大，去年約備取至30左右，但前年備取名額更往後。

無論如何，藍天予談到，填志願應完全依照志向喜好。前端志願錄取，則不會再分發到後面排序，志願順序也不會有任何加減分，因此建議考生把最想讀的學系志願往前填即可。

即日起至6月7日，上午9時起至下午9時止，各大學正、備取生可至甄選會網站（https://www.cac.edu.tw/）網路登記就讀志願序接受統一分發。

填志願 成大 清大 申請入學

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